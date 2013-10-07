به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام پس از پنج ماه حضور در تیم فرانسوی و قهرمانی با این تیم برای همیشه به فوتبال خود پایان داد.

رونالدینیوی 33 ساله پیش از اینکه به تیم‎های بارسلونا و میلان بپیوندد حضور خود در اروپا را با بازی در پارک دو پرنس در سال‌های 2001 تا 2003 آغاز کرد.

این هافبک تهاجمی که در حال حاضر در عضویت تیم فوتبال آتلتیکو مینیه‌رو است در گفتگو با کانال پلاس فرانسه از تیم حال حاضر "لورن بلان" به عنوان تیمی بسیار قدرتمند و فوق العاده یاد کرده است.

وی گفت: در حال حاضر فکری در خصوص آینده ندارم اما هر بازیکنی دوست دارد فوتبال خود را در باشگاه بزرگی چون پاریسن ژرمن به پایان ببرد.