50 درصد بودجه شهرداری شیراز هزینه حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی استان فارس افزود: بحث ترافیک و تصادفات احتیاج به فرهنگسازی و اعمال قانون بیشتر دارد.

وی تصریح کرد: بیشترین هزینه شهرداری شیراز برای ساماندهی وضعیت حمل و نقل است اما در این میان باید توجه داشت تا زمانیکه از لحاظ فرهنگی نتوانیم فعالیت های خود را توسعه دهیم شاهد هیچگونه پیشرفتی نخواهیم بود.

شهردار شیراز با بیان اینکه باید هر دو هفته یک بار جلسه مشترک پلیس و شهرداری برگزار شود تاکید کرد: این جلسه باید برای هم فکری باشد نه اینکه جلسه ای بگذاریم و یکدیگر را محکوم کنیم.

پاک فطرت ادامه داد: شهرداری و پلیس با یکدیگر همکار هستند و در خصوص تصادفات و ترافیک باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مناسبی برای راه اندازی طرح محدوده ترافیکی شیراز انجام شده، گفت: این اقدامات با هماهنگی و نظر پلیس انجام شده و باید به این نکته نیز توجه داشت که در هیچ شهری تمامی امکانات برای راه اندازی محدوده ترافیکی مهیا نبوده است.

شهردار شیراز یادآور شد: در حال حاضر 13 هزار واحد پارک در خارج از محدوده ترافیکی راه اندازی شده و همچنین پنج هزار واحد پارکینگ مسقف نیز در حال ساخت است.

پاک فطرت ادامه داد: امروز به طور متوسط حدود 350 تا 400 خودرو به شهر شیراز اضافه می شود که تنها راه برون رفت از مشکلات ترافیکی راه اندازی محدوده ترافیکی شهر شیراز است.

وی افزود: اجرای این طرح در انتظار ابلاغ حکم از جانب وزارت کشور است و زمانیکه این دستور صادر شود ما توانایی و زیر ساخت اجرای آن را داریم.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مشکلات ترافیکی و تصادفات باید واقع بینانه برطرف شود، گفت: ایجاد سرعت گیرها برجسته با آسفالت از جمله مباحثی است که می تواند در کاهش تصادفات موثر باشد اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که به دلیل وجود "مازوت" در قیر وضعیت مناسبی را در آسفالت ها شاهد نیستیم.

پاک فطرت تاکید کرد: کیفیت قیر و آسفالت مناسب نیست به همین دلیل باید هر از چند گاهی روی این سرعتگیرها تراشیده شود.

وی ادامه داد: در خصوص ایجاد ترافیک در شهر شیراز نیز دستگاه های مختلفی نقش دارند که یکی از این مباحث آرای کمیسیون ماده 100 است که تغییر کاربریها باعث ایجاد ترافیک در شهر می شود.

شهردار شیراز تصریح کرد: شیراز شهری زنده است و ترافیک این شهر در ساعات خاصی است که البته باید برای این ساعات برنامه ریزی صحیح داشت.

پاک فطرت تاکید کرد: راه اندازی کامل رادیو پیام نیز در دستور کار قرار دارد که البته در حال حاضر در چند بخش مختلف وضعیت ترافیکی شیراز از طریق رادیو اعلام می شود.