به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت اعزام راهیان نور دانشآموزی اظهار داشت: سپاه پاسداران از 10 سال گذشته تاکنون، اجرای برنامه اردوهای راهیان نور را برای انتقال فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع مقدس، در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه در فصل بازگشایی مدارس، 40 هزار دانشآموز دبیرستانی دختر و پسر به صورت داوطلبانه و با داشتن رضایتنامه از والدین خود راهی این سفر معنوی میشوند، گفت: از هماکنون تغذیه سالم و شرایط اسکان مناسب برای مسافران در نظر گرفته شده است.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به اینکه نخستین سفر راهیان نور استان از امروز و از دو شهرستان فریدن و فریدون شهر آغاز میشود، بیان داشت: در هر اتوبوس یک راوی و یک روحانی حضور دارند.
سفرهای دانشآموزی راهیان نور اجباری نیست
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در مورد شرایط اعزام دانشآموزان به سفر راهیان نور و اینکه در دروس دبیرستانی دانشآموزان، بخش از درس آمادگی دفاعی با این سفرها مرتبط است، گفت: با این حال هیچ اجباری در اعزام این قشر وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت جوان سیر بسیج مسئولیت اعزام دانشآموزان را به سفر راهیان نور بر عهده گرفته است، اظهار داشت: این شرکت به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای مسافر بری مورد تایید سازمان پایانهها قرار دارد.
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