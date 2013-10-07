در واکنش به یک خبر؛ بانک پارسیان جوابیه ای به خبرگزاری مهر ارسال کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: روابط عمومی بانک پارسیان در واکنش به خبر "عدم تعامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اربیل/ نقش موسسات در افزایش قیمت طلا و ارز" جوابیه ای صادر کرد.