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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

در واکنش به یک خبر؛

بانک پارسیان جوابیه ای به خبرگزاری مهر ارسال کرد

بانک پارسیان جوابیه ای به خبرگزاری مهر ارسال کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: روابط عمومی بانک پارسیان در واکنش به خبر "عدم تعامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اربیل/ نقش موسسات در افزایش قیمت طلا و ارز" جوابیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این جوابیه به این شرح است:

گفته های آقای داوود حامد در خصوص موارد مطرح شده در گفتگو با خبرنگار شما در منطقه صرفا نظر و برداشت شخصی ایشان بوده است و موضوعات عنوان شده مواضع بانک پارسیان نمی باشد.

کد مطلب 2150891

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