بانک پارسیان جوابیه ای به خبرگزاری مهر ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این جوابیه به این شرح است:
گفته های آقای داوود حامد در خصوص موارد مطرح شده در گفتگو با خبرنگار شما در منطقه صرفا نظر و برداشت شخصی ایشان بوده است و موضوعات عنوان شده مواضع بانک پارسیان نمی باشد.
اردبیل - خبرگزاری مهر: روابط عمومی بانک پارسیان در واکنش به خبر "عدم تعامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اربیل/ نقش موسسات در افزایش قیمت طلا و ارز" جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن این جوابیه به این شرح است:
گفته های آقای داوود حامد در خصوص موارد مطرح شده در گفتگو با خبرنگار شما در منطقه صرفا نظر و برداشت شخصی ایشان بوده است و موضوعات عنوان شده مواضع بانک پارسیان نمی باشد.
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