به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض با بیان این که شیرابه در مدیریت پسماند سخت ترین و بدترین عامل است اظهار کرد : وقتی می‌توانیم بگوییم در مدیریت پسماند کاری انجام داده ایم که برای شیرابه کاری کرده باشیم. برای شیرابه‌های 50 ساله کهریزک فکری نشده بود اما در نهایت با احداث تصفیه خانه شیرابه و بهره برداری آن در بهمن ماه سال 91 خدا را شکر اقدامی در جهت حل این معضل صورت گرفت.

وی افزود : میزان شیرابه تصفیه شده دراین تصفیه خانه روزانه بیش از100 مترمکعب است که تا چند برابر نیز امکان افزایش آن وجود دارد . هم اکنون از شیرابه تصفیه شده برای آبیاری 3 هکتار از زمین‌های جنگل کاری مجموعه آرادکوه استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مدت زمان لازم برای تصفیه تمامی شیرابه موجود در حوضچه شیرابه آرادکوه را 24 ماه اعلام کرد و گفت : تصفیه خانه شیرابه برای رفع مشکل فعلی ایجاد شده که رفع آن از آرزوهای دیرینه مدیریت شهری بوده است.همچنین می‌توانیم فاضلاب مجموعه و فاضلاب صنعتی محدوده کهریزک رانیزبه اینجا هدایت کرده و با کمک این تصفیه خانه تصفیه کرده و برای فضای سبز استفاده کنیم اما اگر این اقدام انجام نشود ، وجود این تصفیه خانه باز هم ارزشمند است .

بر اساس این گزارش تصفیه خانه شیرابه آرادکوه به عنوان بزرگترین تصفیه خانه شیرابه در کشور ، در زمینی به مساحت سه هکتار با 20 مخزن تصفیه و سه اتاق فرمان سال گذشته احداث شد. شیرابه موجود نیز طی مراحلی وارد مخازن شده که در هرکدام از مخازن عملکرد متفاوتی بر روی شیرابه انجام می‌دهند و در نهایت آب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

طی چند سال اخیر به دلیل افزایش ظرفیت خطوط پردازش زباله و تولید کمپوست اززباله های تر و در نتیجه توقف دفن مستقیم و سنتی پسماند در تهران ، عملا تولید شیرابه نیز به حداقل رسیده و تصفیه خانه احداث شده ، حوضچه‌ شیرابه ای را که در طول 50 سال به دلیل دفن غیر بهداشتی زباله در کهریزک ایجاد شده بود تصفیه می‌کند.