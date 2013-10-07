مشاور رسانه ای مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر سیدتقی نوربخش خطاب به رحمتی آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب مدیریتی ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور مدیرعامل در امور رسانه منصوب می‌شوید.

امیدوارم با بهره‌گیری از تمام ظرفیتها، درجهت انجام خدمات شایسته به ویژه اعتلای سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان سازمانی پویا، شکوفا، آرمانی و پاسخگو با رعایت قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.

مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان فوق تخصصی میلاد و... از جمله سوابق مهندس رحمتی در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی است.