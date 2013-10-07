مدیریت واحد باعث موفقیت در مباحث ترافیکی می شود/ ساعت محدوده ترافیکی مناسب شیراز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از نمونه های ترافیکی استان فارس افزود: نیروی انتظامی، شهرداری و راه و شهرسازی سه ضلع یک مثلث هستند که با هماهنگی و اتحاد مشکلات را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی، مشخص شدن مشکلات است و سپس باید راهکارهای صحیح برای آن پیدا کرد و مهم این است که از فرافکنی دست برداریم.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: تلاش شهرداری و راه و شهرسازی در جاده و شهرها بر هیچکس پوشیده نیست اما باید به دنبال این باشیم که به چه دلیل همچنان مشکلات ترافیکی و تصادفات وجود دارد.

سردار سجادیان تاکید کرد: اولین مقصر ترافیک و تصادفات پلیس است زیرا در مقابل دیدگان مردم قرار دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری و ترافیکی دچار بحران مدیریت هستیم و اگر درخواست رفع این مشکلات را داریم باید از این بحران خارج شویم.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: برای رفع مشکلات حرکت های جهادی لازم است.

سردار سجادیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساعت اجرای طرح محدوده ترافیکی شیراز کارشناسی شده نیست، گفت: طبق اعلام انجام شده ساعت شروع محدوده ترافیکی از 6 صبح تا 15 است در حالیکه عمده ترافیک شیراز از ساعت 16 تا 21 است.

وی یادآور شد: کارها باید کارشناسی شده باشد و اجرایی کردن این طرح ها باید با دقت همراه باشد.