آخرين خبرها از ناآرامي هاي سقز

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نا آرامي هاي سقز كه از نخستين ساعت صبح روز چهارشنبه گذشته آغاز شد با مرگ دو شهروند و زخمي شدن هشت نفر ديگر و همچنين خسارات بر اماكن عمومي همراه شد.



در جريان ناآرامي هاي سقز، «محمد شريعتي» 55 ساله و جواني 18 ساله به نام «فرزاد محمدي» كشته شدند كه نحوه كشته شدن اين افراد تحت بررسي است.



همچنين زخمي شدگان در بيمارستان هاي سقز تحت مداوا هستند و دو نفر از آنها براي ادامه مداوا به سنندج انتقال يافته اند.



براساس اين گزارش، عصر پنجشنبه گذشته هيأتي از مسؤولان قضايي و سياسي امنيتي استان به رياست معاون سياسي امنيتي استانداري كردستان به درخواست فرماندار سقز و دستور استاندار كردستان به اين شهر سفر كردند.



بررسي نحوه مرگ كشته شدگان سقز و فرآهم آوردن زمينه دفن آنها، فراهم كردن زمينه آزادي دستگيرشدگان، ديدار با زخمي ها و بررسي دلايل وقايع پيش آمده، مأموريت اين هيأت اعلام شد.



معاون سياسي امنيتي استانداري كردستان در گفت و گويي درباره نحوه مرگ دو شهروند سقزي گفت كه مأموران حاضر در صحنه درگيري مدعي اند كه از اسلحه استفاده نكرده اند در عين حال تيم هاي كارشناسي مشغول بررسي نوع تير و صحنه مرگ هستند تا حقيقت كشته شدن آنان روشن شود.



وي اطمينان داد: چنانچه روشن شود تخلف و تخطي صورت گرفته، دولت مؤظف است قانوناً وظيفه خود را در اين زمينه انجام دهد و با متخلف برخورد كند.



به گفته وي، هيأت اعزامي شرايط بازداشتي هاي سقز را بررسي و با همكاري دادستان كردستان حداكثر تلاش خود را براي آزاد كردن افرادي كه مرتكب جرم نشده اند بكار خواهند بست.



روز پنجشنبه گذشته ليستي شامل اسامي 145نفر از دستگيرشدگان در جلو در ورودي زندان سقز براي اطلاع خانواده هايشان نصب شده بود.



معاون سياسي امنيتي استانداري كردستان با اظهار تأسف از شرايط پيش آمده، گفت: راه استيفاي حق، حركت ها و رفتارهاي خشن نيست و ما به عنوان كارگزار دولت از حركت هاي مدني استقبال كرده و معتقديم هيچ خواست و مطالبه اي از طريق خشونت به دست نمي آيد.