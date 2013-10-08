طلا نژادحسن در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه‌ای خبر داد و گف: رمان تازه ‌من بر محور حوادث تاریخی اجتماعی دهه 60 تا پایان دهه 70 در دست تالیف است. این رمان و داستانش به شکلی تالیف شده که ریشه در حقایق داشته و ساختارش هم رئالیسم مدرن است؛ البته ساختار ادبی فرامدرن را نیز می‌توان در آن دید.

وی ادامه داد: حوادث اجتماعی، تاریخی و سیاسی به ویژه جنگ تحمیلی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این رمان و ساختاش نقش محوری دارد. سعی کردم در این داستان به تضادهای فکری، اجتماعی و برخی مسائل تلخ موجود در آن سال‌ها اشاره کنم.

این نویسنده ادامه داد: من به شخص خودم سال‌ها در جنگ زندگی و وجودش را کاملا حس کرده‌ام. این رمان به نوعی تجربه زندگی 40 -45 ساله من است و می‌توانم بگویم بسیاری از رویدادهایی که در آن رخ می‌دهد وجه واقعی دارد.

نژاد‌حسن ادامه داد: داستان این رمان که با محوریت یک زن اتفاق می‌افتد، خانواده‌ای را روایت می‌کند که مرد آن به دلیل پاره‌ای از مشکلات در دهه 60 ناچار از ترک ایران می‌شود و همسرش ناتوان از همراهی و یافتن او در خارج از ایران می‌شود و در عین حال در شرایط آن سال‌ها ناچار از تامین معیشت زندگی برای بزرگ کردن فرزندش است.

این نویسنده گفت: این رمان در حال حاضر نام «دویدن بر لبه تیغ» را روی خودش دارد که برداشتی است از نام فیلمی سینمایی با همین عنوان که در آن چالش‌های انسان معاصر با خود نمایش داده شده است.

نژادحسن به زودی رمان تازه‌ای را با عنوان «احتمالا شیشه عینکم شکسته است» که در حال حاضر در مرحله ویرایش قرار دارد را به دست چاپ می‌سپارد.

آخرین اثر منتشرشده از این نویسنده نیز دومین چاپ از رمان «شهریور هزار و سیصد و نمی‌دانم چند» بوده است.