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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

اسبقیان :

ورزش کاران آذربایجان شرقی آماده رقابت های بازی های آسیایی کره جنوبی

ورزش کاران آذربایجان شرقی آماده رقابت های بازی های آسیایی کره جنوبی

تبریز – خبرگزاری مهر : مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت : ورزش کاران آذربایجان شرقی هم اکنون خود را آماده اعزام به رقابت های بازی های آسیایی کره جنوبی می کنند و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار کسب پنج مدال توسط ورزشکاران را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیات ووشو استان اظهار داشت : از ابتدای سال جاری در حال برنامه ریزی برای حضور مقتدارانه ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی کره جنوبی هستیم و بدین ترتیب تمام سعی خود را برای حضور ورزشکاران استان در بدنه تیم ملی می کنیم.

وی ادامه داد : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بر اساس پیش بینی ها حدود 20 ورزشکار را به این مسابقات اعزام خواهیم کرد که از این تعداد انتظار کسب پنج مدال را داریم.

اسبقیان با اشاره به اینکه این استان دارای پتانسیل های بالایی در زمینه های ورزشی است ، گفت : در میان این ورزش ها، ورزش ووشو جایگاه بالایی در استان دارد و یکی از پیشتازان ووشو کشور بوده و برای احیا این رشته از ظرفیت های بالقوه آن باید استفاده کرد.

وی افزود : برای ارتقا و استفاده از ظرفیت های های این ورزش باید برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته و به خصوص از پتانسیل شهرستان ها در این زمینه بهره برد.

گفتنی است، مجمع انتخابات هیات ووشو آذربایجانشرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و با حضور علیرضا خسروی نائب رییس فدراسیون ووشو کشور برگزار شد و پس از چهار بار رای گیری عبدالعلی ابراهیمی به سمت رییس هیات ووشو آذربایجانشرقی انتخاب شد.
 

کد مطلب 2150917

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