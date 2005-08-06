سالاد فصل بيشترين سالن سينما را تسخير كرد

به گزارش خبرنگار سينما "مهر"، فيلم "سالاد فصل" به كارگرداني "فريدون جيراني" در سينماهاي گلريز1، بهمن2، جمهوري، عصرجديد1، جي1، بلوار، شاهد، ميلاد، پايتخت، كارون، آستارا، ماندانا و پيوند به نمايش در آمده است.

فيلم "به من نگاه كن" كه توسط "شهرام اسدي" ساخته شده است در سينماهاي قدس وشهرقشنگ در اكران است.

سينماهاي فرهنگ، ايران2، سپيده1، ناهيد، شيدا، عصرجديد2، فلسطين ميزبان فيلم "خيلي دور خيلي نزديك" است. همچنين فيلم "رستگاري در 8/20 دقيقه" به كارگرداني "سيروس الوند" و با بازي "بهرام رادان" در سينماهاي آفريقا، ايران1، سعدي، شقايق، فلسطين1، شيرين، جي3، كانون، المپيا، موزه سينما و فرهنگ2به نمايش در آمده است.

فيلم "ماهي عاشق مي شوند" به كارگرداني "علي رفيعي" است. در اين فيلم "رضا كيانيان"، "رويا نونهالي"، "گلشيفته فراهاني" و... بازي مي كنند. اين فيلم در سينماهاي عصرجديد1، صحرا، فلسطين2، مركزي3، توسكا، پيام انقلاب در اكران است.

سينماهاي قدس، ايران3، گلريز2 و مركزي1 ميزبان فيلم "زن زيادي" ساخته "تهمينه ميلاني" و با بازي "پارسا پيروزفر"، "مريلا زارعي"، "امين حيايي" و.. است.

فيلم "شارلاتان" ساخته "آرش معيريان" در سينماهاي استقلال، جوان، پارس1، بهمن 1، آسيا، دهكده المپيك، قيام، فردوسي، جي2، سروش و سپيده 2 در نمايش است.

فيلم "بازنده" ساخته "قاسم جعفري" در سينماهاي ملت، اروپا، تهران2 وپارس2 در اكران است. همچنين فيلم هاي "جايي براي زندگي" در سينماهاي تهران1 و آسمان آبي، "مجردها" در سينماهاي شهرتماشا1 و حافظ، "صاعقه" در سينما نادر، "معادله" در سينما سحر، "فاز 4" در سينما كريستال1، "هيوا" در سينما آرش، "پادزهر" در سينما تابان، "قهرمان" در سينما رودكي، "فستيوال فيلم هاي ايراني" در سينما سارا، "شيرهاي جوان" در سينما فرخ، "تهاجم" در سينما رنگين كمان و "بيگانه" در سينما كريستال 2 در اكران هستند.