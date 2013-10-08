مدل سازی استخوان جمجه بر اساس تصاویر سه بعدی/ امکان تهیه پروتز ویژه بیمار

محمدجواد کریمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این طرح گفت: بیماری که بر اثر بیماری و یا تصادف بخشی از استخوان جمجمه خود را از دست می‌دهد پزشک با استفاده از پروتز اقدام به ترمیم بخش‌های آسیب دیده می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تهیه این پروتز باید بر اساس مشخصات و ویژگی‌های فرد تهیه شود، اظهار داشت: پزشک اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق تصاویر سی تی اسکن و MRI به دست می‌آورد که گاهی اطلاعات کاملی به پزشک نمی‌دهد در حالی که تصاویر سه بعدی می‌تواند به پزشک در این زمینه کمک کند.

کریمی، با اشاره به اقدامات اخیر در این زمینه خاطر نشان کرد: بر اساس اطلاعات و تصاویر سی تن اسکن و MRI و یکسری از نرم افزارها، اطلاعات تصویری دو بعدی را تبدیل به فایل 3 بعدی بر روی کامپیوتر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این فایل 3 بعدی با دقتی در حد صدم میلیمتر تهیه می‌شود، اظهار داشت: بر اساس تصاویر سه بعدی وضعیت جمجمه آسیب دیده بیمار شبیه سازی می‌شود و به این ترتیب پزشک می‌تواند اطلاعات کاملی از بیمار قبل از عمل جراحی ارائه دهد.

تصویر سه بعدی بخش‌های آسیب دیده سر که بر اساس آن مدل سازی جمجه برای پزشک انجام می‌شود

کریمی یادآور شد: شبیه سازی بخش‌های آسیب دیده بیمار ضمن آنکه سرعت و دقت جراحی را افزایش می‌دهد، هزینه‌های عمل جراحی را نیز کاهش خواهد داد.

این محقق ساخت پروتز متناسب با وضعیت استخوان بندی فرد را از دیگر قابلیت‌های شبیه سازی دانست و توضیح داد: برای بیماری که بخشی از جمجمه‌ خود را بر اثر تصادف از دست داده باشد با استفاده از این روش می‌توانیم بر اساس ساختار طرف سالم، طرف آسیب دیده را مدل سازی کنیم. این قابلیت باعث خواهد شد پروتز مخصوص بیمار تولید شود.

بر اساس طرف سالم استخوان جمجه بخش آسیب دیده مدل سازی می‌شود برای تهیه پروتز ویژه بیمار

وی همچنین از تشخیص گرفتگی رگ با استفاده از نرم افزار خبر داد و در این باره گفت: در گذشته تنها بافت سخت قابل شبیه سازی بود و در حال حاضر قادر خواهیم بود که بافت نرم را با استفاده از نرم افزار مطالعه کنیم.

کریمی با تاکید بر اینکه با این روش قادر هستیم میزان گرفتگی رگ‌های قلب میزان فشار وارد شده به رگ‌های بیمار را تشخیص دهیم، اضافه کرد: در این روش قلب و رگ‌های کرونری قلب نمونه سازی می‌شود و امکان مناسبی را برای تشخیص گرفتگی رگ‌های قلبی فراهم می‌کند.