گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي در دانشگاه ها و توسعه كاربرد علم در جامعه مهمترين هدف جهاد دانشگاهي است // آماده هرگونه همكاري با دولت جديد هستيم

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين مراسم دكتر منتظري طي سخناني ضمن گرامي داشت ياد و نام امام راحل (ره) و شهداي انقلاب اسلامي با اشاره به فرا رسيدن 16 مرداد سالروز تشكيل جهاد دانشگاهي گفت: با گذشت 25 سال از تشكيل اين نهاد انقلاب اسلامي، امروز شاهد حضور نيروهاي جهاد گر و پرتلاشي هستيم كه مي‌ توانند به حركت جهاد دانشگاهي در مسير آرمانهاي نظام و انقلاب اسلامي تداوم بخشند.

وي افزود: اهداف و آرمانهاي جهاد دانشگاهي بايد توسط مديران و اعضاء با تجربه به نيروهاي جوان منتقل شود تا شاهد رشد و شكوفايي هرچه بيشتر اين نهاد در عرصه هاي مختلف باشيم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وظايف كلي تشكيل جهاد دانشگاهي اشاره كرد و يادآور شد: تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياست هاي فرهنگي كشور، ‌انجام تحقيقات توسعه ‌اي و كاربردي، ارائه خدمات علمي - فني در زمينه هاي مختلف و مورد نياز جامعه، حمايت، ‌تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي بر مبناي نيازهاي تخصصي جامعه و انتشار كتب، نشريات و نتايج تحقيقات و مقالات علمي و فرهنگي از مهمترين وظايف كلي جهاد دانشگاهي است كه در اساسنامه اين نهاد بدانها اشاره شده است.

دكتر منتظري ادامه داد: اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي و كاربردي و مشاركت در ايجاد زمينه ‌هاي مناسب جهت اشتغال فارغ التحصيلان از ديگر اهدافي است كه در اين نهاد دنبال مي كنيم.

وي با تاكيد بر شناخت و رفع نواقص و تقويت نقاط قوت تصريح كرد: پاسداري از ربع قرن تلاش جهاد گران دانشگاهي مستلزم پايبندي به آرمان‌ ها و اصول اين نهاد و پرهيز از غفلت در انجام وظايف محوله است.

دكتر منتظري به تدوين برنامه هاي توسعه جهاد دانشگاهي از سال 1376 تاكنون اشاره و خاطر نشان كرد: گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي در دانشگاه ها و توسعه كاربرد علم در جامعه مهمترين مأموريت تعيين شده در برنامه توسعه سوم جهاد دانشگاهي است.

رييس جهاد دانشگاهي اظهار داشت: تناسب فعاليت‌ ها با شأن و ماهيت جهاد دانشگاهي، بسط و گسترش دين باوري و عدالتخواهي و رشد معنويت، قانون مداري، تعاون، ‌كار گروهي و روحيه مسئوليت پذيري از برجسته ترين نكاتي است كه در قالب سياست هاي كلي و تحت عنوان سياستهاي فرهنگ سازماني در اين نهاد مد نظر قرار گرفته است .

وي با اشاره به راهبردهاي توسعه نيروي انساني در جهاد دانشگاهي افزود: با جذب و حفظ اعضا كار آمد و متخصص از طريق نظام مالكيت معنوي، ‌ارتقاء توان مديريتي و تقويت روحيه معنوي اعضا مي‌ توانيم افق روشني را براي آينده اين نهاد انقلاب اسلامي در فضاي علمي فرهنگي كشور رقم بزنيم .

دكتر منتظري تصريح كرد: جهاد دانشگاهي‌ يك بنگاه اقتصادي يا باشگاه سياسي نيست، بلكه به عنوان نهادي انقلابي داراي اصول و اهداف مشخصي است كه مهمترين آنها حركت در چارچوب ارزش هاي نظام و آموزه هاي امام راحل (ره) ‌و پيروي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطر نشان كرد: پيروي از رهبر معظم انقلاب اسلامي و حمايت از دولت شعار اصلي جهاد دانشگاهي است.

دكتر منتظري با اشاره به پيشرفت هاي جهاد دانشگاهي در سال هاي اخير ‌اظهار كرد : رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي وحمايت هاي دولت جناب آقاي خاتمي در اين جهش بسيار اثرگذار بود و امروز نيز آماده هرگونه همكاري با دولت جديد هستيم .

وي افزود : تعابير بلند رهبري نظام و حمايت هاي دولت از جهاد دانشگاهي افقي تازه و فضايي جديد براي حركت اين نهاد در عرصه هاي مختلف ايجاد نمود و انشاء الله با استقرار دولت جديد آماده جهش بلند به عرصه هاي علمي و پژوهشي بين المللي مي ‌شويم .

رييس جهاد دانشگاهي ياد آور شد: حفظ روحيه و جوهره جهادي مهمترين مساله اي است كه جهاد گران دانشگاهي بايد به آن توجه كنند .

وي به اجراي 611 طرح پژوهشي توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهي در سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر 503 پژوهشگر عضو اين نهاد مي‌ باشند كه توليد 516 مقاله علمي حاصل حضور آنان در جهاد دانشگاهي است و اميدواريم اين تعداد در سال جاري از مرز هزار مقاله عبور كند .

دكتر منتظري افزود: طي يك سال گذشته 4860 مورد فعاليت فرهنگي توسط جهاد دانشگاهي انجام شده و بالغ بر 500 هزار دانشجو از آن بهره مند شده ‌اند كه در اين ميان مي توان از تأسيس خبرگزاري ايسنا به عنوان يكي از فعاليت‌ هاي شاخص جهاد دانشگاهي نام برد.

وي با اشاره به اينكه بر اساس بررسي هاي انجام شده 55 درصد اخبار رسانه ها از اين خبرگزاري گرفته مي شود از فعاليت دست اندركاران و خبرنگاران اين خبرگزاري تقدير كرد.

وي همچنين از طرح ملي « ايران مرز پرگهر» و برگزاري جشنواره‌ هاي پايان نامه سال دانشجويي و كتاب سال دانشجويي به عنوان فعاليت هاي شاخص فرهنگي نام برد.

رييس جهاد دانشگاهي همچنين به فعاليت هاي آموزشي اين نهاد اشاره كرد و گفت : 624 دوره آموزشي كوتاه مدت در حوزه آموزشي اين نهاد تعريف و تدوين شده است و بالغ بر شش هزار نفر در مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي در مقاطع كارداني وكارشناسي و 6700 نفر در مقطع كارداني در مركز آموزش عالي علمي كاربردي به تحصيل مشغولند.

دكتر منتظري به فعاليت هاي حوزه اشتغال نيز اشاره كرد و از برگزاري دوره هاي مختلف كارآفريني در اين حوزه به عنوان فعاليتي شاخص ياد كرد .

لازم به ذكر است، مراسم بزرگداشت بيست و ششمين سالروز تشكيل جهاد دانشگاهي و معرفي جهاد گران نمونه در ساعت 10 صبح روز يكشنبه 16 مرداد در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار مي ‌شود.