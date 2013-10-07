اتباع خارجي آسيب پذير در قزوین تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي گيرند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اميرصوفي ظهر دوشنبه در جلسه كميته اجرايي بيمه اتباع خارجي كه با حضور نمايندگاني از كميسارياي عالي" سازمان ملل متحد و بيمه آسيا برگزار شد اظهارداشت: كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در راستاي حمايت از اتباع خارجي در حوزه هاي مختلفي از جمله آموزش، امور بهداشتي، فني و حرفه اي و امور بيمه ورود پيدا مي كند و بخشي از هزينه هاي پناهندگان را در اين زمينه ها تأمين مي كند.



وي افزود: طرح بيمه تكميلي اتباع خارجي از سال 90 در استان قزوين اجرا مي شود كه در راستاي آن هزينه اقشار آسيب پذير به صورت رايگان توسط كميسارياري عالي سازمان ملل متحد پرداخت مي شود.



مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قزوین با بیان اينكه هزينه ساليانه بيمه تكيملي هر تبعه خارجي 90 هزار تومان است، تصريح كرد: در سال گذشته 750 خانوار تبعه خارجي با چهار هزار نفر جمعيت تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گرفتند كه از اين مجموعه 620 خانوار با سه هزارو 370 نفر به عنوان افراد آسيب پذير به شكل رايگان تحت پوشش بيمه قرار داشتند.



وي افزود: ليست جديد افراد آسيب پذير در سال جاري در دست تهيه است كه پس تائيد دفتر مركزي امور اتباع و مهاجرين خارجي در وزارت كشور به نمايندگي بيمه آسيا در قزوين ارسال خواهد شد.



اين مسئول اظهارداشت: آغاز طرح بيمه تكميلي در سال جاري از 25 شهريور ماه لغايت 24 شهريور سال 93 خواهد بود و بيمه آسيا موظف است ليست افراد تحت پوشش را به همراه هزينه هاي پرداختي به صورت هفتگي به نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد و اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي در وزارت كشور ارسال كند.