مسعود بارزاني : از مطالبات كردها حمايت خواهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسعود بارزاني رئيس حكومت منطقه كردستان امروز در مقابل نمايندگان مجلس اين منطقه تاكيد كرد از اين خواسته ها در نشست فردا در بغداد كه با حضور رهبران سياسي عراق برگزار مي شود، حمايت خواهد كرد.



نشست بغداد با هدف برطرف كردن اختلافات مربوط به روند قانون اساسي عراق ميان كردها و ديگر جريان هاي كميته تدوين قانون اساسي دايمي برگزار خواهد شد.



مهمترين مواد اختلافي ميان گروه هاي اصلي در كميته تدوين ، بحث فدراليسم و جايگاه اسلام در دولت و قانونگذاري است .



بارزاني گفت : هرگز بر سر حقوق اساسي مردم كرد سازش و معامله نخواهد شد.



وي خطاب به اعضاي پارلمان منطقه كردستان اظهار داشت : ما گام هاي سرنوشت سازي برداشته ايم و سرنوشت ما در اين قانون مشخص خواهد شد.



بارزاني با تاكيد بر مشاركت خود در نشست رهبران سياسي عراق كه فردا در بغداد برگزار مي شود، گفت : پيش از رفتن به بغداد براي شركت در اين جلسه لازم ديديم كه تاكيد كنيم هيچ سازش ومعامله اي در مورد حقوق مردم كردستان صورت نخواهد گرفت و اين حقوق نه براي ملت كرد بلكه براي همه عراقي ها است.



وي مرحله تدوين قانون اساسي عراق را يك فرصت طلايي توصيف كرد اما گفت : اين فرصت اگر آنچه كه ضروري است انجام ندهيم از بين خواهد رفت.



به گزارش مهر، بارزاني به اين نكته اشاره كرد كه مسائل مهمي همچون هويت عراق، مرزهاي جغرافيايي كردستان و مساله نيروهاي پيشمرگ، منابع طبيعي و ماده 58 مربوط به عادي سازي وضعيت كركوك وجود دارد كه هياتي از پارلمان كردستان و نيز احزاب سياسي اين منطقه بايد وي را در سفر به بغداد همراهي كنند تا ازاين مطالبات دفاع كنند.



بارزاني با بيان اينكه تصميم نهائي در اين زمينه را پارلمان كردستان مي گيرد خواستار آمادگي اعضاي پارلمان منطقه كردستان براي برگزاري جلسه فوق العاده ديگر طي روزهاي آينده پس از نشست بغداد شد.



وي تاكيد كرد كه كردها هرگز با اين مساله كه هويت عراق اسلامي باشد، موافقت نخواهند كرد.



بارزاني گفت : ما به همه اديان و بويژه دين اسلام احترام مي گذاريم به اينكه دين اكثريت باشد اما هرگز با تحميل هويت اسلامي بر عراق موافقت نخواهيم كرد.



بارزاني همچنين از درخواست هاي برخي گروه هاي عراقي مبني بر اينكه عراق بخشي از امت عرب باشد، انتقاد كرد و گفت : بايد بخش عرب عراق بخشي از امت عرب باشد ولي ما بخشي از امت عرب( كردها) نيستيم.



رئيس حزب دمكرات كردستان با بيان اينكه با به تعويق افتادن روند تدوين قانون اساسي مخالف است زيرا اوضاع را بدتر خواهد كرد، اظهار داشت : ما از نظر قانوني حق داريم در صورتي كه تمام حقوق ما در قانون اساسي گنجانده نشود باآن مخالفت كنيم.



بارزاني تاكيد كرد: كردها اكنون شركاي كشور و بازسازي آن هستند و اگر خواهان مشاركت آنها در ساختن عراق هستند بايد حقوق تمام مردم كردستان در نظر گرفته شود و بايد بدانند كه ما نيروي معارض نيستيم بلكه شركاي اين كشور هستيم.



نشست فوق العاده پارلمان منطقه كردستان با حضور تمامي 111 عضو آن در شهر اربيل برگزار شد.

گفتني است حسين شهرستاني معاون رئيس مجمع ملي عراق اخيرا خواستار ادغام نيروهاي پيشمرگ كرد در ارتش عراق شده بود و با فعاليت آنها به عنوان يك نيروي مستقل مخالفت كرده بود.