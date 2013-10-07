نمایشگاه هفته ملی کودک در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا شیخی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با مشارکت ادارات آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، علوم پزشکی، بهزیستی، هلال احمر، پلیس راهور، ارشاد و نیروی انتظامی دایر شده است.

وی ادامه داد: به مناسبت آغازهفته ملی کودک نمایشگاهی با مشارکت ادارات و سازمان های عضو کمیته کودک و نوجوان استان روز دوشنبه در مجتمع فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سنندج دایر شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با بیان اینکه دراین نمایشگاه هرغرفه مربوط به یک اداره است، افزود: این غرفه ها شامل محصولات فرهنگی، اندازه گیری قد و وزن کودکان، مشاوره تحصیلی، مشاوره بهداشت و سلامت، توصیه های پلیس راهور، نقاشی کودکان و ایستگاه نقاشی است.

شیخی بیان کرد: این نمایشگاه از امروز تا 21 مهر ماه و در نوبت هشت صبح تا دو بعدازظهر است و با شعار زنده باد کودکی، زنده باد زندگی است.

وی گفت: درطول یک هفته برپایی نمایشگاه کودکان و نوجوانان می توانند از برنامه های کانون شامل قصه گویی، نمایش عروسکی، نقاشی، جنگ شادی، پخش فیلم مخصوص کودکان، اجرای بازی های بومی محلی استفاده کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان یادآور شد: فردا نیز جشن بادبادک ها راس ساعت نه صبح در موزه حیات وحش سنندج به همراه راهپیمایی نمادین بچه ها برگزار خواهد شد.

شیخی در پایان گفت: کودکان از ارزشمندترین سرمایه های جامعه هشتند که باید برای تعلیم و تربیت انها تمام تلاش و هدف به کار گرفته شود.