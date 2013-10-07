اعتیاد اصلی ترین عامل طلاق است/ لزوم ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از طلاق

حسین شکوهینسب در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، اظهار داشت: راهکارها باید برای جلوگیری از طلاق وجود داشته باشد و طلاق یک عامل ندارد.
وی عنوان داشت: در شهرستانهای مختلف عوامل متعددی در طلاق دخالت دارد در یک شهرستان ممکن است آمار طلاق بیشتر و در شهر دیگر کمتر باشد که شدت و ضعف دارند و در این زمینه باید برنامهریزی صورت گیرد.
رئیس دادگستری شهرستان منوجان افزود: اعتیاد ممکن است در یک شهرستان عامل عمده و اساسی برای طلاق و در یک شهرستان دیگر کمتر باشد و در بین اهل بیت و امامان ما نیز در زندگی آنها مشکلاتی وجود داشته است.
شکوهینسب تصریح کرد: یکی از عمدهترین عوامل طلاق، اعتیاد است که در این زمینه باید چارهاندیشی شود که نیازمند مراکز ترک اعتیاد و مراکز بازپروری در شهرستان هستیم، زیرا اعتیاد آثار زیادی بر روی خانوادهها میگذارد.
وی اذعان کرد: بهترین و تنهاترین راه برای جلوگیری از طلاق تقویت باورهای دینی و معنوی است و روانشناسان، جامعهشناسان و مشاوران ممکن است، تاثیر بگذارند و منجر به صلح و سازش شوند، اما ما باید باورهای دینی خود را تقویت کنیم.
