اعتیاد اصلی ترین عامل طلاق است/ لزوم ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از طلاق

حسین شکوهی‌نسب در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، اظهار داشت: راهکار‌ها باید برای جلوگیری از طلاق وجود داشته باشد و طلاق یک عامل ندارد.

وی عنوان داشت: در شهرستان‌های مختلف عوامل متعددی در طلاق دخالت دارد در یک شهرستان ممکن است آمار طلاق بیشتر و در شهر دیگر کمتر باشد که شدت و ضعف دارند و در این زمینه باید برنامه‌ریزی صورت گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان منوجان افزود: اعتیاد ممکن است در یک شهرستان عامل عمده و اساسی برای طلاق و در یک شهرستان دیگر کمتر باشد و در بین اهل بیت و امامان ما نیز در زندگی آن‌ها مشکلاتی وجود داشته است.

شکوهی‌نسب تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین عوامل طلاق، اعتیاد است که در این زمینه باید چاره‌اندیشی شود که نیازمند مراکز ترک اعتیاد و مراکز بازپروری در شهرستان هستیم، زیرا اعتیاد آثار زیادی بر روی خانواده‌ها می‌گذارد.

وی اذعان کرد: بهترین و تنهاترین راه برای جلوگیری از طلاق تقویت باورهای دینی و معنوی است و روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مشاوران ممکن است، تاثیر بگذارند و منجر به صلح و سازش شوند، اما ما باید باورهای دینی خود را تقویت کنیم.