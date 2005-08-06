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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۵۴

واليبال قهرماني جوانان جهان - هند

شكست ناباورانه ايران مقابل آلمان

تيم ملي واليبال جوانان كشورمان در نخستين روز از مسابقات واليبال قهرماني جوانان جهان با نتيجه سه بر يك مغلوب آلمان شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين مسابقات كه در شهر"ويشاكاپاتنا" هند جريان دارد تيم كشورمان با نتايج 25 ، 20- 25، 17- 25، 23 و 25 ، 27 بازي را به آلمانها واگذار كرد.
در اين مسابقه علاوه بر نقص در زدن سرويس مصدوميت شديد مچ پاي پاسوراصلي تيم ملي سعيدمعروف و نيز اشتباهات مكررمحمدفتوح داورمصري ديدارنيزموجبات شكست تيم كشورمان را فراهم آورد.  
اشتباهات داوري به حدي بود كه در ست چهارم وقفه اي ده دقيقه اي را درمسابقه به علت اعتراض تيم كشورمان ايجادكرد. تيم كشورمان با اين شكست ناباورانه مقابل نايب قهرمان اروپا فرداصبح بايد به مصاف تونس قهرمان آفريقا برود. تونسي ها درتوگيري وحمله تبحرخاصي دارند.
گفتني است درگروه كشورمان تيمهاي برزيل ، هلند ، آلمان و تونس حضور دارند.
درسايرديدارها اين نتايج بدست آمد :
* كره جنوبي 3 صربستان 2
*روسيه 3 كوبا صفر
* برزيل 3 تونس صفر

کد مطلب 215095

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