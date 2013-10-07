به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز دوشنبه با جونگ یونگ سو وزیر کار جمهوری دمکراتیک خلق کره دیدار و گفتگو کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روابط دو کشور ایران و کره شمالی بسیار دوستانه است و ما با شما احساس نزدیکی بسیاری می کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسائل مشترک زیادی بین دو کشور وجود دارد که می توان به سخت کوشی و موضوع تحریم های ظالمانه ای که علیه دو کشور اعمال می شود اشاره کرد که امیداوریم این پیوندها ادامه داشته باشد.

ربیعی تصریح کرد: ما آمادگی داریم در هر موردی که جنابعالی و همکاران تان بررسی کنند بتوانیم همکاری های خود را گسترش دهیم. وی خاطر نشان کرد: درست است که فاصله جغرافیایی زیادی داریم اما عمق استراتژیک یکدیگر محسوب می شویم. این موضوع برای دو ملت قابل فهم است و غرب نیز این موضوع را می داند به ویژه اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه روابط دو کشور دچار خلل نشده است.

وی افزود: علاقمندیم که بحث های عملیاتی تری پیرامون همکاری های دو وزار خانه داشته باشیم. با بررسی در سوابق گذشته مشاهده شد که دو کشور دارای موافقتنامه های مختلف در زمینه بازرگانی حمایت از سرمایه گذاری دو کشور و نیز موافقتنامه فرهنگی هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه به سایر زمینه های همکاری میان دو کشور نیز اشاره کرد و گفت: از جمله حوزه هایی که دو کشور می توانند همکاری خود را گسترش دهند آموزش های مهارت آموزی و توانمندسازی است. همچنین صندوق های بیمه ای و مجموعه های اقتصادی و بنگاه های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه از دیگر مواردی است که می توانیم همکاری داشته باشیم.

ربیعی افزود: در خصوص بهزیستی و رسیدگی به ناتوانان اجتماعی نیز برنامه های خوبی را می توانیم با یکدیگر پیگیری نماییم. از همه مهم تر اینکه روابط انسانی و دوستی ها را با گسترش روابط عمیق تر می کنیم.

وی بیان داشت: ما از هر نظر آمادگی همکاری داریم و همانطور که اشاره شد در زمینه هایی که در چارچوب این وزارتخانه است می توانیم به تبادل تجربیات بپردازیم.

همچنین جون یونگ سو وزیر کار جمهوری دمکراتیک کره نیز در این دیدار با اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت: با استفاده از فرصت به دست آمده مایلم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران و نیز انتخاب جنابعالی به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریک بگویم.

وزیر کار کره شمالی افزود : امیدوارم با شروع کار دولت جدید، زمینه های همکاری مشترک با جنابعالی نیز فراهم شود. همچنین بسیار خرسندم که با استفاده از این فرصت از نزدیک با جنابعالی آشنا شد. بی تردید موضوعات فراوانی وجود دارد که می توانیم آن را در میان بگذاریم، همچنین مایلم از میهمان نوازی طرف ایرانی سپاسگزاری کنم.

جونگ یونگ خاطر نشان کرد: دولت جمهوری دمکراتیک خلق کرده علاقه مند است در زمینه های مختلف همکاری های جدید را شروع کند. وی تصریح کرد: رابطه میان دو کشور با رهنمود رهبران دو کشور بیش از پیش مستحکم شده و پیوند یافته و این روابط روز به روز در حال پیشرفت است.

وی افزود: رهبر کره شمالی به رابطه دو کشور توجه خاصی دارند. ما همیشه در کنار مردم ایران بوده ایم و بدون تردید در شرایط سخت است که این روابط توسعه و تحکیم خواهد یافت. ما همچنین از حق صلح آمیز هسته ای ایران حمایت می کنیم همانطور که آگاهی دارید ما هم در کشورمان مشکلاتی داریم اما با رهبری خردمندانه کیم جونگ اون این مشکلات مرتفع شده است.

وزیر کار کره شمالی اظهار داشت: اخیرا شصت و پنجمین سالروز تاسیس جمهوری خلق کرده جشن گرفته شد با این انگیزه بزرگ برای دستیابی به پیروزی تلاش می کنیم. دولت ما برای توسعه و پیشرفت به ویژه در صنایع سنگین و کشاورزی اهمیت بسیاری قائل است و برای ارتقا سطح زندگی مردم تلاش می کند.

جونگ یونگ گفت: هر دو کشور در جبهه مشترک ضد امپریالیستی با امریکا قرار دارند، دولت و مردم ما تمایل دارند برای تقویت مبارزه با امپریالیسم با مردم ایران همکاری داشته باشند و در همین جا همبستگی خود را با مردم ایران اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم با گسترش مبادلات بین دو کشور تاثیرات آن را مردم دو کشور بیش از پیش مشاهده کنند. جونگ یونگ پیرامون مسئولیت های این وزارتخانه نیز گفت: وزارت کار کره شمالی مسئولیت کنترل و نظارت بر منابع انسانی و بازار کار و نیروی کار را بر عهده دارد. علاوه بر این، در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای که بخشی از فعالیت های این وزارتخانه است توانسته ایم سطح آموزش های فنی حرفه ای را ارتقاء دهیم.

وزیر کار کره شمالی تصریح کرد: در کنار شرکت ها و کارخانه های مختلفی که در کشور ما وجود دارد، کانون های فنی و حرفه ای نیز فعالند و ما هم بر نحوه فعالیت این قبیل کانون ها نظارت داریم. نظارت های تامین اجتماعی و تامین نیروی کار را نیز عهده دار هستیم.

جونگ یونگ با اشاره به وظایف وزارتخانه تحت مدیریت خود گفت: علاقمندیم که در زمینه هایی مانند مهارت آموزی، بهزیستی و سایر زمینه های مورد نظر با یکدیگر همکاری کنیم. در پایان این نشست دو طرف توافق کردند به منظور مشخص کردن زمینه های همکاری مشترک پیش نویس پیشنهادی یادداشت تفاهم همکاری تهیه و از طریق سفیر کره شمالی در تهران در اختیار وزارت کار این کشور قرار گیرد.

وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا ضمن دیدار از پیونگ یانگ در خصوص امضای یادداشت تفاهم همکاری تبادل نظر کنند.

در حاشیه این دیدار نیز علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیمه ایرانیان شاغل در خارج از کشور خبر داد. یکی از دغدغه های وزارت تعاون، کار و رفاه بیمه کارگران داخل و خارج از کشور است.

وی گفت: با هماهنگی با وزارت امور خارجه و سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی تهیه شده که بر اساس این پروتکل ایرانیان شاغل در خارج از کشور از مزایای بیمه اختیاری بهره مند خواهند شد. جزئیات این دستورالعمل در آینده نزدیک برای اجرا ابلاغ خواهد شد.