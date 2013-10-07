اقتدار نیروی انتظامی در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر دوشنبه در آئین تقدیر و تجلیل از پرسنل نمونه نیروی انتظامی شهرستان دامغان در محل ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان به نقش و جایگاه پلیس در جامعه پرداخت و افزود: پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه از یک اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و الحمدلله پلیس توانست در برقراری نظم و امنیت جامعه خوب بدرخشد و از خود کارنامه درخشان برجای گذاشت.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های مجموعه پلیس که باید به آن به صورت ویژه توجه و در سرلوحه کارهای خود قرار دهند افزایش اعتماد مردم به پلیس است که باید بکوشند مردم را با خود به همراه داشته باشند و در جهت تقویت این اعتماد بیش از گذشته گام بردارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: ایمان و تقوای الهی باید به عنوان یک سرمایه عظیم در سرلوحه کار پلیس قرار گیرد و این مولفه را به عنوان یک راهبرد و موفقیت در کارهای خود قرار دهند.

وی گفت: پلیس جمهوری اسلامی ایران در انجام ماموریت های خود توانست با اتکا به خداوند و تبعیت از مقام عظمای ولایت موفق بیرون آید و در انجام ماموریت و رسالت خود خوش بدرخشد.

دامغان بالاترین ضریب امنیتی را در استان سمنان داراست

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این آئین گفت: شهرستان دامغان بالاترین ضریب امنیتی را در استان سمنان داراست.

مرتضی علی آبادی افزود: افزایش امنیت و کاهش جرائم در شهرستان دامغان بالا بودن ضریب امنیتی در شهرستان دامغان است که این ضریب امنیتی با همت و تلاش پرسنل خدوم و زحمتکش پلیس حاصل شد.

وی خاطرنشان ساخت: ما باید قدر امنیت را در جامعه بدانیم و قدردان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشیم.

علی آبادی گفت: مردم ما با حضور پلیس احساس آرامش می کنند و این احساس امنیت و آرامش را مدیون تلاش های پلیس می دانند.