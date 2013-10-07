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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

حجت الاسلام ترابی:

اقتدار نیروی انتظامی در جامعه تقویت شود

اقتدار نیروی انتظامی در جامعه تقویت شود

دامغان – خبرگزاری مهر: امام جمعه دامغان گفت: نیروی انتظامی ما در جامعه از اقتدار بالایی برخوردار است که باید این اقتدار بیش از گذشته در جامعه تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر دوشنبه در آئین تقدیر و تجلیل از پرسنل نمونه نیروی انتظامی شهرستان دامغان در محل ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان به نقش و جایگاه پلیس در جامعه پرداخت و افزود: پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه از یک اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و الحمدلله پلیس توانست در برقراری نظم و امنیت جامعه خوب بدرخشد و از خود کارنامه درخشان برجای گذاشت.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های مجموعه پلیس که باید به آن به صورت ویژه توجه و در سرلوحه کارهای خود قرار دهند افزایش اعتماد مردم به پلیس است که باید بکوشند مردم را با خود به همراه داشته باشند و در جهت تقویت این اعتماد بیش از گذشته گام بردارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: ایمان و تقوای الهی باید به عنوان یک سرمایه عظیم در سرلوحه کار پلیس قرار گیرد و این مولفه را به عنوان یک راهبرد و موفقیت در کارهای خود قرار دهند.

وی گفت: پلیس جمهوری اسلامی ایران در انجام ماموریت های خود توانست با اتکا به خداوند و تبعیت از مقام عظمای ولایت موفق بیرون آید و در انجام ماموریت و رسالت خود خوش بدرخشد.

دامغان بالاترین ضریب امنیتی را در استان سمنان داراست

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این آئین گفت: شهرستان دامغان بالاترین ضریب امنیتی را در استان سمنان داراست.

مرتضی علی آبادی افزود: افزایش امنیت و کاهش جرائم در شهرستان دامغان بالا بودن ضریب امنیتی در شهرستان دامغان است که این ضریب امنیتی با همت و تلاش پرسنل خدوم و زحمتکش پلیس حاصل شد.

وی خاطرنشان ساخت: ما باید قدر امنیت را در جامعه بدانیم و قدردان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشیم.

علی آبادی گفت: مردم ما با حضور پلیس احساس آرامش می کنند و این احساس امنیت و آرامش را مدیون تلاش های پلیس می دانند.

کد مطلب 2150969

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