پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حائز اهمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی ظهر دوشنبه در هایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان با اشاره به اینکه هرچه سن افراد پایین تر باشد اثر بخشی به مراتب بالاتر است، افزود: بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید بیشتر در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی که اثر گذاری در این دوران بیشتر است مطرح شود.

زارعی اظهار داشت: مباحثی نظیر رشد فرهنگ شهرنشینی، تضاد میان هنجارها، از هم پاشیدگی روابط متقابل بین افراد از جمله عواملی هستند که ضروری بودن امر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را مطرح می کند.

وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی دامنه بسیار وسیعی دارد گفت: اعتیاد، فرار از خانه، خشونت، انزوای اجتماعی، سرقت و ناهنجاریهای رفتاری، ریشه در برنامه هایی دارد که با سوء مدیریت ایجاد می شوند و اگر بتوان بدرستی آن را مدیریت کرد، این آسیبهای اجتماعی به حداقل ممکن می رسند.

فرماندار میاندرود تصریح کرد: جوانان و نوجوانان در سنینی قرار دارند که بدنبال الگوپذیری هستند و مسئولان نیز یکی از این الگوها هستند.

زارعی ادامه داد: ظریف بودن دید جوانان و نوجوانان از موضوعاتی است که ما نسبت به آن غافلیم و باید شرایط بگونه ای برای آنان مهیا شود تا به مسئولین اعتماد کنند و الگوی مثبتی برای این قشراز افراد جامعه باشیم.

وی گفت: باید در برخورد با اربابان رجوع بگونه ای رفتار کنیم تا منش، کردار، گفتار و حرکات ما الگویی برای آنان شود و از هرگونه رفتارهای تبعیض آمیز و مفاسد اداری که زمینه ساز آسیبهای اجتماعی است خودداری کنیم.

وی دستگاه های متولی فرهنگ را دارای بیشترین نقش جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی خواند و افزود: ایجاد مراکز مشاوره از مهمترین و موثرترین راه های پیش گیری از ایجاد آسیبهای اجتماعی است.