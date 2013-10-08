موفقیت موتورسوار دامغانی در مسابقات استانی

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات استانی موتورسواری در کلاس 250 ابوالفضل حمزه بیکی مقام اول را در این دوره از مسابقات از آن خود کرد.

وی یاد آور شد: این موتورسوار دامغانی پس از موفقیت در مسابقات استانی و کسب مقام اول جواز حضور در مسابقات کشوری را دریافت کرد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان دامغان اضافه کرد: مسابقات کشوری موتورسواری از 5 آبان امسال در شهرستان مشهد برگزار می شود.

رضايي تصریح کرد: شهرستان دامغان در مسابقات موتورسواری دارای موتورسواران صاحب نام بوده و تا کنون توانستند با حضور در مسابقات استانی و کشوری مقام های برتر را به دست آورند و خوش بدرخشند.

وی اظهار داشت: در برگزاری مسابقات استانی موتورسواری که روز جمعه در شهرستان سرخه جریان داشت 6 نفر از ورزشکاران موتورسوار حضور داشتند که در کلاس های 250 و 125 به رقابت پرداخته بودند.

رئيس هيئت موتورسواري و اتومبيلراني دامغان خاطرنشان ساخت: هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان دامغان طی سال گذشته تاکنون در سه دوره از مسابقات استانی و شهرستان شرکت و مسابقه برگزار کرد.

رضايي گفت: شهرستان دامغان دارای 23 ورزشکار در رشته موتورسواری است که با هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان دامغان همکاری دارند.

وی همچنین از همراهی و همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان با هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی این شهرستان تقدیر کرد.