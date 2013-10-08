ربیعی به برازیلیا رفت/ کار کودکان در 40 حرفه ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی برای شرکت در سومین کنفرانس جهانی "محو کار کودکان " و در اولین سفر رسمی خارجی خود از زمان تصدی وزارت کار به برازیلیا رفت. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل اعلام کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران در سومین کنفرانس جهانی محو کار کودکان که از امروز 16 مهرماه در کشور برزیل برگزار می شود و تا 18 ماه جاری نیز ادامه خواهد داشت شرکت می کند.

محمدتقی حسینی با تشریح اهداف سومین کنفرانس "محو کار کودک" اظهار داشت:‌ کنفرانس برزیل در ادامه دو کنفرانس پیشین در اسلو و لاهه برگزار می شود و این امر نشان دهنده اراده جهانی برای مبارزه با کار کودکان به ویژه در مشاغل زیان آور است .

وی ادامه داد:‌ جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای اهداف این کنفرانس قائل است و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در راس هیئتی در این کنفرانس شرکت می کند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل افزود:‌ این کنفرانس به ابتکار سازمان بین المللی کار و دولت برزیل تشکیل شده و دعوتنامه های جداگانه ای از سوی دولت برزیل و "گای رایدر" مدیرکل سازمان بین المللی کار برای شرکت ایران در این کنفرانس ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ ایران کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار در مورد محو بدترین اشکال کار کودک را پذیرفته و آئین نامه اجرایی آن در 11 خردادماه سال 83 ابلاغ شده است. در همین راستا معیارهای کنترلی برای محو کار کودکان اعمال می شود. همچنین بر اساس قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران به کارگیری افراد زیر 15 سال ممنوع و برای برخی از مشاغل سخت سن بالاتر از 18 سال در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کار کودکان عمدتا در مشاغل غیررسمی صورت می گیرد افزود:‌ برای شناسایی و رصد مشاغل آشکار و پنهان در اقتصاد رسمی و غیررسمی ضروری است نهادی مسئول برای تعریف مشاغل ممنوعه و به ویژه در حیطه کار کودک وجود داشته باشد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل تاکید کرد:‌ این نهاد می تواند در فرآیندی پیوسته با مراجع صلاحیت دار در تدوین مقررات و رویه های اصلاحی بازدارنده همکاری نماید. در حال حاضر در ایران کمیته ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را برعهده داشته و به طور ادواری لیست مشاغل ممنوعه را به دستگاه های اجرایی و شرکای اجتماعی دولت اعلام می کند.

حسینی اظهار داشت:‌ تاکنون بیش از 40 حرفه غیراستاندارد شناسایی و رسما استفاده از کودکان در این مشاغل ممنوع اعلام شده است. محو کار کودکان هدفی انسانی است که نیازمند همکاری همه دستگاه هاست.

وی با اشاره به وضعیت جهانی در زمینه کار کودک گفت:‌ در پی تلاش های بین المللی و به ویژه اقدامات سازمان بین المللی کار، تعداد کودکان کار در جهان از سال 2000 تاکنون به میزان یک سوم کاهش یافته است، اما تا رسیدن به وضع مطلوب باید راهی طولانی طی شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر حدود 85 میلیون کودک در سراسر جهان در کارهای پُرخطر فعالیت می کنند و منطقه آسیا و اقیانوسیه هنوز بالاترین ارقام را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل ادامه داد:‌ تاکنون بیش از 40 کشور در سطح وزیر و تعداد زیادی از کشورها در سطوح دیگر در کنفرانس برزیل شرکت می کنند که پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع کار کودکان بیانیه برزیل را به منظور سرعت بخشیدن برای محو کار کودکان به تصویب می رسانند.

حسینی گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان بین المللی کار نقش مهمی در هنجارسازی ها و تدوین مقررات مربوط به موضوعات کار ایفا می کند. همچنین عضویت ایران در هیئت مدیره این سازمان تا اواسط سال 1393 ادامه دارد.

سازمان جهانی کار نیز در گزارشی اعلام کرد: در طول یک دهه اخیر تعداد کودکان کار در کشورها از 246 میلیون نفر به 168 میلیون کاهش یافته و با وجود بهبودی در تعداد کودکان کارگر، محو بدترین اشکال کار کودکان تا سال 2016 از سوی ILO دنبال می شود.