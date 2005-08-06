تعويق دو هفته اي گفتگوهاي شش جانبه // احتمال شكست گفتگوها قوت گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري شين هوا ، "الكساندر الكسيف" گفت:صبح روز يك شنبه دور چهارم گفتگوها پيرامون برنامه هاي هسته اي كره شمالي، بعد از جلسه و نشستي عمومي براي مدت دو هفته تعطيل خواهد شد.

"كنچيرو ساسائي" نماينده ژاپن در گفتگوها نيز بدون اينكه جزئيات بيشتري در اين مورد اعلام كند خبر از تعطيلي دو هفته اي گفتگوها داد و گفت:"ما در حال هماهنگي هستيم تا يك وقفه و تنفسي در گفتگوها ايجاد كنيم ليكن مدت اين وقفه بسته به بحثهائي است كه در نشست فردا يكشنبه خواهيم داشت.

شايان ذكر است كه "كريستوفر هيل" رئيس گفتگو كنندگان آمريكائي با توقف گفتگوها و بازگشت هيئتها به كشورهايشان و مشورت با دولتها و همينطور اتخاذ استراتژي جديد كه گفته مي شود از سوي چين پيشنهاد شده است، مخالفت كرده بود.

گفتني است بعضي از منابع به نقل از هيل از شكست‎‎ احتمالي اين‎ مذاكرات خبر داد .

هيل‎ همچنين گفته است: پيشرفت در گفتگوها به اندازه كافي نبوده است و اگر نتوانيم‎ به‎‎ نتيجه اي‎ دست يابيم‎‎، دست‎ از كار نخواهيـم كـشيـد و سعـي‎ خواهيم‎ كرد به‎‎ گونه هاي‎‎ ديگري بحث خود را ادامه‎ دهيم‎ .

جمعه‎‎ شب‎ يازدهمين‎‎ روز مذاكرات‎ نيز به بـن رسيد زيرا كره‎ شمالي‎ همچنان‎ امضاي‎‎ سندي را كه‎‎‎ پنج‎ كشور ديگر مذاكره كننده تاييـد كرده‎اند رد مي‎ كند.

در اين‎ سند پيشنهاد شده‎‎‎ است‎ كره شمالي‎ به ازاي‎‎‎‎ كمك‎ اقتصادي و عادي سازي روابطش‎ بـا آمريكا و ژاپن‎ , تاسيسات‎ هسته‎ ايي خـود را برچيند و اين در حاليست كه اين كشور بر اساس پيمان ان پي تي استفاده از برنامه هاي هسته اي صلح آميز را حق قانوني و مسلم خود مي داند.