توصیه تاجگردون به معاونین جدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد/عقب ماندگیها را جبران کنید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه طی روز گذشته چهار معاون جدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند، غلامرضا تاجگردون در نامه ای از آنها خواست که با تلاشی مضاعف، عقب ماندگي گذشته استان را جبران کنند.

در نامه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است: اكنون كه در آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد و انتخاب استانداري توانمند و بومي در استان عزيزمان هستيم، وظيفه دارم به عنوان نماينده مردم نكاتي چند به استحضار رسانده و درخواست نمايم اين موارد مدنظر قرار گرفته تا انشاالله با كار و تلاش، توسعه و آباداني استانمان عزت مردمانمان را بدنبال داشته باشيم:

- فراموش نفرماييد مردم عزيزمان در روز ٢٤ خرداد ماه يك بار ديگر و همانند گذشته و قاطعانه، در وهله نخست با راي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و سپس با رای به اعتدال، تغيير و عدول از انحراف و تلاش برای اعتلاي نظام و تداوم اصلاح جامعه و فرايندها را خواستار شدند.

- حضور چشمگير جوانان در پاي صندوقهاي راي بيانگر اميد به آينده و ضرورت نگاهي نو به دولت و اقدامات آن است كه لازم است در برنامه هاي شما عزيزان توجه به جوانان و مطالبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي آنان به جد مد نظر باشد.

- استان عزيزمان مملو از پتانسيل است كه در فرايند توسعه، گرفتار گره هاي كور و طناب پوسيده عقب گرايي است، و لازم است همه آنچه كه در توان داريد را بكار بسته، تا آنچه كه حق اين ملت است ادا گردد.

- وجود ذهنيت مسموم تبعيض و عدم تعادلهاي منطقه اي بيش از هر زمان ديگر، مردم عزيزمان را آزرده خاطر ساخته است و تلاش علمي همراه با عدول از قوميت و منطقه گرايي مهمترين علامتي است كه شما عزيزان با انتصابات و فعاليتهای خود مي توانيد به جامعه هديه دهيد.

- توجه به برنامه هاي علمي همراه با نگاه آمايشي به ظرفيتهاي اقصي نقاط استان، زمينه ساز همگرايي مردم در توسعه و آباداني دیارمان است كه لازم است در كوتاه مدت و با چنين نگاهي، گامهایی بلند برداشته شود و عقب ماندگي گذشته را جبران نمایید.

- كار و تلاشتان آنچنان باشد كه هر فرد اين استان از پاي قله پر افتخار دنا تا ماغر، ديشموك تا لنده ، باشت تا باباکلان و همه و همه افتخار كنند که عضوی از استان كهگيلويه و بويراحمد هستند و به آن ببالند و شاهد محو شعار انتزاع و تغيير نام و... باشيم.

- تمام وجودتان خدمت بي منت باشد تا يكايك كاركنان و مردم عزيزمان با ديدنتان، خدمت صادقانه ببينند.

- اخلاقمداري و احترام به فرهنگ مردم بايد پايه هاي استفاده از نيروهاي بومي را تقويت كند و انشاالله آنچنان خدمت كنيد كه در سالهاي آتي شاهد حضورتان در رده هاي بالاي مديريتي كشور باشيم همچنان كه برخي از گذشتگان شما بودند و امروزه افتخار خاك استانمان هستند.

- در خاتمه توصيه ميكنم همگرايي و كار با صداقت در كنار استاندار محترم و وفاداري به آنچه كه امروز به واسطه آن در اين مسند قرار گرفته ايد را سرلوحه كار خویش قرار دهيد و فراموش نفرماييد: اوفوا بالعقود...

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی، علی حسن نوروزی، مجید محنایی و پژمان نیک اقبال به ترتیب به عنوان معاونین سیاسی و امنیتی، برنامه ریزی، پشتیبانی و عمرانی منصوب شدند.