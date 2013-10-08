فراخوان مشمولان ديپلم و زيرديپلم درمهر ماه سال

به گزارش خبرگزاری مهر،اين سازمان ضمن فراخوان مشمولان غايب و غيرغايب متولد 1355 تا پايان مهر ماه 1374 براي انجام خدمت دوره ضرورت طي اطلاعيه اي اعلام كرد: مشمولان ديپلم و زير ديپلم سال هاي مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم مهر دريافت كرده اند، باید در ساعت و محلي كه توسط سازمان وظيفه عمومي در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده، حضور يابند.

مشمولان ساكن تهران

مشمولان ديپلم زيرديپلم غايب و غير غايب که داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ مهر ماه هستند باید راس ساعت 6 صبح روز شنبه بیستم مهر به محل و مراکزي که توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در قالب برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن استان ها

مشمولان ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب که داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ مهر هستند راس ساعت 7 صبح شنبه بیستم مهرماه به معاونت وظيفه عمومي استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذكر است عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده غيبت محسوب مي شود.

گفتني است، آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش، نشده اند، مي توانند به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) مراجعه و نسبت به دريافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.