دانش آموزان قرچك با قوانين راهنمايي و رانندگي آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز مدير آموزش و پرورش قرچك با حضور در اين مراسم و تبريك هفته نيروي انتظامي ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور در آموزش دانش آموزان اظهار اظهار داشت: اين كلاسها با همكاري پليس راهور شهرستان قرچك و مديريت آموزش و پرورش در پارك ترافيك كتابخانه ولايت باقرآباد و به مدت دو روز با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ ترافیک و فرهنگ سازی همگانی طرح ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی و با حضور كارشناسان راهنمايي و رانندگي برگزار مي شود.

هوشنگ كوليوند ادامه داد: موضوعات آموزش داده شده در این کارگاه های آموزشی را می توان شامل رعایت نکات ایمنی کودکان از جمله نشستن در اتومبیل، صحبت نکردن با والدین هنگام رانندگی، شناخت مفهوم علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی های معابر و چراغ های هشداردهنده، نحوه عبور و مرور از خیابان و ضرورت بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی ذکر کرد.

وي افزود: از آنجا که فرهنگ ترافیک و احترام به آن از همان ابتدای دوران کودکی باید در میان افراد جامعه نهادینه شود و آموزش پذیری در این سنین بیشتر است، طرح آموزش فرهنگ ترافیک با دانش آموزان ابتدايي اجرا می شود.

این مسئول ادامه داد: با توجه به بالابودن آمارحوادث رانندگي و تصادفات دركشور، در چند سال اخیر با فرهنگ سازی و استفاده از دانش‌آموزان در سه گروه همیار پلیس، پلیس‌یار نوجوان و پلیس‌یار جوان شاهد کاهش تلفات رانندگی بوده‌ایم.