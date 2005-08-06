ادعاي نيويورك تايمز درباره دخالت ايران در ساخت بمب هاي به كارگرفته شده در عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، مقامات نظامي و جاسوسي آمريكا روز جمعه با اشاره به قوت گرفتن كمك هاي خارجي به شورشيان عراق ادعا كردند كه هر چند با فرا گرفتن تكنيك ها و فنون لازم براي ساخت بمب هاي مرگبار اكنون شورشيان عراقي خود نيز مي توانند بمب هاي مذكور را تهيه كنند ولي حقيقت اين است گسترش تسليحات جديد در عراق اين نظريه را قوت بخشيده است كه شيعيان ايراني و سني هاي عراقي به منظور از بين بردن نيروهاي آمريكايي در حال حاضر با يكديگر همكاري مي كنند.

به هر حال اين احتمال از نظر فرماندهان آمريكايي مي تواند ميان فرقه هاي مختلف عراق ايجاد خشونت وناآرامي كند و اوضاع عراق را از آنچه كه هست نا آرامتر كند.

به گفته متخصصان نظامي آمريكايي در كنار انواع گسترده تسليحات شورشيان عراقي، تسليحات جديد منحصرا براي از بين بردن خودروهاي نظامي در نظر گرفته و ساخته مي شود.

بر اساس اين گزارش از بدو پيدايش تسليحات مذكور از حدود 2ماه پيش تا كنون برخي از آنها كشف و ضبط شدند كه اين امر شامل محموله اي هم مي شود كه هفته گذشته در شمال شرقي عراق ضبط شد و از ايران وارد خاك عراق شده بود.

اين درحالي است كه به گفته يكي از مقامات ارشد نظامي آمريكا تعداد زيادي از اين تسليحات به صورت قاچاق و غير قانوني وارد خاك عراق شده و عليه نيروهاي ائتلاف از آنها استفاده شده و منجر به كشته و زخمي شدن تعداد زيادي از نظاميان آمريكايي در طول هفته هاي گذشته شده است.

به ادعاي مقامات وزارت دفاع آمريكا، پنتاگون ، و سرويس جاسوسي اين كشور برخي از اين محموله هاي تسليحاتي كه بسيار هم با دقت و ظرافت ساخته شده اند احتمالا از طريق مرز ايران و توسط گروه ضد اسرائيلي حزب الله كه از جانب ايران حمايت مي شود و يا سپاه پاسداران ايران وارد خاك عراق شده است.

فرماندهان نظامي آمريكا بر اين باورند كه بمب هاي مذكور درست همانند بمب هايي است كه توسط گروه حزب الله عليه اسرائيل بكار مي رود ساخته شده اند.