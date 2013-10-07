واليبال خراسان رضوي را مطرح خواهيم كرد/ پشتوانه سازي در آكادمي واليبال ميزان

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حلمي بعداز ظهر دو شنبه در نشست خبري كه در محل سالن جلسات موسسه ميزان خراسان برگزار شد ضمن تبريك قهرماني تيم ملي واليبال كشور در مسابقات آسيايي اظهار كرد: مجموعه ما يك مجموعه اقتصادي است و قطعا كارهايي را كه در راه اندازي آكادمي ميزان و تيم واليبال ميزان انجام داده ايم را با تمام توان حفظ خواهيم كرد.

اخلاق اولویت جذب ورزشكاران در میزان

وي افزود: در برابر مشكلات احتمالي پيش رو ايستادگي خواهيم كرد تا بتوانيم به اهداف از پيش تعيين شده مان در ورزش دست يابيم.

مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي ميزان با اشاره به جذب بازيكنان جديد در تيم واليبال ميزان بيان كرد: استفاده از ورزشكاران با اخلاق اولويت اول ما در جذب بازيكنان جديد بوده و استفاده از بازيكنان توانمندي همچون رحمان داودي نيز در همين راستا صورت پذيرفته است.

وي تاكيد كرد: اگر قرار باشد تيم ميزان بر سكويي بايستد كه بر پايه بي اخلاقي باشد ما يك چنين چيزي را نمي خواهيم.

ورود میزان به عرصه آموزش پایه ای والیبال بانوان

حلمي همچنين با اشاره به احتمال تغيير در كادر فني تيم ميزان عنوان كرد: در صورتي كه مشاوران و كميته فني تيم تشخيص بدهد كه شكست ها و عدم موفقيتهاي احتمالي در فصل جديد به دليل ضعف عملكرد سرمربي يا كادر فني تيم است قطعا تغييراتي در كادر فني خواهيم داشت اما در حال حاضر يك چنين بحثي اصلا مطرح نيست.

وي همچنين با اشاره به ورود موسسه ميزان به بحث حمايت از ورزش تصريح كرد: حمايت از تيم جودو خراسان شمالي و همچنين تيم گلبال خراسان رضوي دردستور كارمان قرار دارد و به منظور توسعه هر چه بيشتر فرهنگ ورزش در بين جوانان ونوجوانان استان با همه توان از اين تيمها حمايت خواهيم كرد.

مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي ميزان با اشاره به برنامه هاي باشگاه به منظور حمايت از واليبال بانوان استان اظهار كرد: طبق برنامه هاي پيش بيني شده در سال هاي آينده و به صورت پايه اي در بخش واليبال بانوان ورود پيدا خواهيم كرد.

بررسی بحث حمايت از واليبال ساحلي در خراسان رضوی

وي در ادامه افزود: بحث حمايت از واليبال ساحلي در استان را مورد بررسي قرار داده ايم و در صورتي كه جمع بندي نهايي مبني بر ورود به اين عرصه باشد در اين راستا نيز گام برخواهيم داشت.

حلمي گفت: سطح بودجه تيم ميزان را تا 80 درصد نسبت به سال قبل افزايش داده ايم كه فكر مي كنم اين ميزان بودجه براي مطرح شدن واليبال خراسان رضوي در سطح كشور مناسب باشد.

وي همچنين با اشاره به آكادمي ميزان يادآور شد: آكادمي ميزان به منظور حمايت و پشتوانه سازي واليبال در استان فعاليتش را آغاز كرده و در سال هاي آينده استعدادهاي فراواني را به واليبال استان معرفي خواهد كرد.

مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي ميزان از حضور 150 نونهال، نوجوان وجوان در ترم اول آكادمي ميزان خبرداد و اذعان كرد: اين افراد كه زير نظر بهترين مربيان استان تمرين كرده اند به پشتوانه هاي خوبي براي واليبال استان تبديل خواهند شد.

پیگیر راه اندازی کانون هواداران میزان هستیم

وي همچنين از راه اندازي سايت باشگاه فرهنگي ورزشي ميزان در آينده نزديك خبرداد و اظهار كرد: بحث كانون هواداران را نيز پيگير هستيم.

حلمي همچنين با اشاره به برخي از بي مهرهايي كه توسط هيات واليبال استان نسبت به تيم ميزان صورت پذيرفته تاكيد كرد: ما در موسسه ميزان به اين كم لطفي ها و كاستي هاي موجود خيلي اهميت نمي دهيم و سعي مي كنيم كار خودمان را به نحو احسن انجام دهيم.