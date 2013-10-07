همایش طرح بین المللی مدارس محیط‌ زیستی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسن جعفری ورامینی قائم مقام ستاد محیطزیست و توسعه پایدار شهردار ی تهران در این ارتباط گفت: ارتقاء فرهنگ محیطزیست نزد شهروندان نیاز مبرمی به مباحث آموزشی دارد و باید با فرهنگسازی مناسب بستر اصلی حفظ محیطزیست را فراهم كنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینكه از طریق آموزش به كودكان و نوجوانان در مدارس می توانیم بسیاری از موضوعات و مفاهیم محیطزیستی ر ا به درون خانواده ها منتقل كنیم گفت: تا كنون در این زمینه اقدامات مطلوبی صورت گرفته است مانند طرح معلم سبز، همیاران محیطزیست شهری، مدرسه سبز، طرح بین المللی مدارس محیطزیستی ECO SCHOOL،برنامه جهانی آموزشی یادگیری درباره جنگلها مواردی است كه اجرا شده و نتایج مطلوبی را در پی داشته است.
قائم مقام ستاد محیطزیست و توسعه پایدار در ادامه خاطر نشان كرد: مصوبه معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در خصوص كمك به مدارس، فرصتی در جهت اشاعه و ارتقاء فرهنگ محیطزیستی میباشد كه، امیدواریم با همیاری مسئولین شهری و همكاریهای بین بخشی این امر مهم در كلیه مدارس سطح شهر تهران محقق شود.
وی افزود: تاكنون 7 مدرسه نشان مدرسه محیطزیستی را دریافت كردهاند و 11 مدرسه دیگر در سطح شهر تهران در حال طی مراحل فنی در این خصوص است.
در ادامه بهرامی مدیر عامل موسسه ستاره سبز جهان با اشاره به اینكه آموزشهای زیستمحیطی به كودكان و نوجوانان هزینه نیست بلكه سرمایهگذاری است افزود: در تمام عرصهها و بخشهای مختلف جامعه ضرورت آموزش مباحث زیستمحیطی حس میشود و اگر از گذشته در سطح كلان در كلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آموزشهای زیستمحیطی ارائه می شد شاهد معضلات زیستمحیطی در سطح جامعه نبودیم.
وی در ادامه با اذعان این مطلب كه در سال 85 با حضور قالیباف شهردار تهران و ابتكار ستاد محیطزیست و توسعه پایدار طرح همیاران محیطزیست شهری آغاز به فعالیت كرد گفت: امیدورایم بتوانیم این طرح را در سطح گستردهتر در كلیه مدارس شهر تهران اجرایی كنیم.
این همایش با حضور مسئولین محیطزیست مناطق 22 گانه شهرداری تهران، كارشناسان ادارات بازیافت، فضای سبز، ترافیك، و اداره كل آموزشهای شهروندی در شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
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