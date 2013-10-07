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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

قوچان نژاد:

جزء تيم های برتر ليگ واليبال كشور خواهيم شد/حمايت از بازيكنان بومي مهمترين مسئله برای میزان

جزء تيم های برتر ليگ واليبال كشور خواهيم شد/حمايت از بازيكنان بومي مهمترين مسئله برای میزان

مشهد - خبرگزاري مهر: سرمربي تيم واليبال ميزان گفت: به قهرماني امید داریم و قطعا در پايان فصل جزء تیم ها برتر ليگ واليبال كشور خواهيم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار قوچان نژاد عصر دوشنبه در نشست خبري كه در محل موسسه ميزان خراسان رضوي برگزار شد اظهار كرد: تيم مان را براي قهرماني نبسته ايم اما به قهرماني فكر مي كنيم و قطعا در پايان فصل جزء تيم های برتر ليگ واليبال كشور خواهيم شد.

وي افزود: اضافه كردن رحمان داوودي و مباشري به تيم به دليل بالا بردن كيفيت و قدرت تيم بوده، ضمن اينكه حضور بازيكنان ملي پوش در كنار ديگر بازيكنان انگيزه هاي آنان را افزايش خواهد داد.

قوچان ن‍ژاد بيان كرد: تيم هايي كه تا بحال بسته ايم فراتر از توقعات ما ظاهر شده اند اما مهمترين مسئله براي ما اين است كه واليبال استان از دست بازيكنان بومي خارج نشود.

وي همچنين با ابراز گلايه از مديريت ضعيف هيات واليبال استان اظهار كرد: هيات واليبال استان نه قدرت تامين هزينه هايش را دارد نه در بحث مديريت موفق عملكرداست.

سرمربي تيم ميزان گفت: در كنار همه مشكلاتي كه در هيات واليبال وجود دارد متاسفانه كم كاري و عدم اختصاص وقت لازم براي انجام كارهاي هيان نيز مزيد بر علت شده تا مشكلات افزايش يابد.

وي در ادامه با اشاره به بحث آكادمي ميزان بيان كرد: اين سطح آكادمي در هيچ كجاي ايران وجود ندارد و انجام يك چنين كاري با حضور تعداد زيادي از مربيان باتجربه، بي نظير است.

قوچان نژاد اظهار كرد: ظرف چندسال آينده استعداد هاي بي نظيري از اين آكادمي ظهور و بروز خواهند كرد كه وجود همين بازيكنان آينده درخشاني را براي واليبال استان رقم خواهد زد.

کد مطلب 2151030

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