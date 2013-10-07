افزايش صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رستمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره كل استاندارد استان سمنان با اشاره به افزايش 91 درصدي صدور پروانه كاربرد علامت استاندار در اين استان به روند رو به رشد فعاليت هاي خانواده استاندارد اين استان، طرح حكيمانه رهبر معظم انقلاب در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي در مقابله با تحريم هاي دشمنان را عامل پيشرفت فعاليت اجرايي، اقتصادي در شرايط فعلي جامعه اسلامي ذكر كرد.

وی با بیان اینکه ۳۴۸ واحد توليدي صنعتي با ۶۳۰ قلم كالاي توليدي در اين استان تحت پوشش استاندارد قرار دارند اظهار داشت: اين واحدها از توليدكنندگان كالاهايي هستند كه مشمول استاندارد اجباري قرار دارند.

رستمی با اشاره به اجراي طرح طاها در استان سمنان با هدف كنترل محصولات ارائه شده در بازار اظهار داشت: امسال ۷۵۰ نمونه در شش گروه كالايي تحت پوشش استان سمنان قرار دارد كه با هزينه تقريبي چهار ميليارد ريال بايد مورد آزمايش هاي لازم قرار گيرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان با بیان اینکه همواره در این استان آزمایش‏های مختلفی بر روی کالاهای تولیدی انجام می‏ شود، از مردم خواست به علامت استاندارد روی محصولات تولیدی توجه کنند.

رستمي اعلام کرد: آموزش کارکنان و به‏روز بودن اطلاعات آنها در زمینه کار تخصصی یکی از اصول مهم و پایه محسوب شده که نباید نادیده گرفته شود.

وي با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان تصریح کرد: این اداره‌کل آموزش نیروی انسانی و تربیت کارمند متخصص را نوعی سرمایه گذاری می داند و در راستای پیشبرد اهداف عالی سازمان ملی استاندارد و در حیطه کلی، نظام مقدس جمهوری اسلامی اهمیت زیادی برای این موضوع قائل است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان افزود: به منظور حمايت از توليدات داخلي و همچنين حفظ حقوق مصرف كنندگان كليه كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تاييد موسسه استاندارد ايران برسد، در غير اين صورت توزيع آن ممنوع است..

رستمي با بیان اینکه استانداردهاي مدون به صورت بالقوه متضمن ارتقاي سطح كيفي و در نتيجه افزايش تقاضاي مصرف است، اظهار داشت: براي بدست آمدن اين ويژگي لازم است تمام واحدها و صنايع مرتبط همكاري كافي و مؤثر در اجرايي شدن اين هدف را داشته باشند.

مدیركل استاندارد استان سمنان گفت: اين اداره كل اهميت زيادي براي آموزش كاركنان قايل است و در شش ماهه اول امسال ۱۰۱ از برنامه هاي آموزش يكاركنان اجرايي شده است.

رستمي افزود: این اداره کل با برگزاري يك هزار و ۶۵۰ نفر ساعت آموزش براي كاركنان، موفق به پوشش دهي برنامه مصوب ساليانه خود در نيمه نخست سالجاري شده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان تدوين استانداردهاي ملي را از برنامه هاي اين اداره كل بيان كرد و افزود: سال گذشته با تلاش كارشناسان و همكاري مراكز علمي و دانشگاهي در اين استان ۹ مورد استاندارد ملي تدوين شد.

رستمي گفت: امسال تدوين ۲۹ استاندارد در برنامه قرار دارد و براي سال آينده تدوين ۵۰ استاندارد برنامه ريزي مي شود.

وي با بيان اينكه از ۴۰ هزار كالاي موجود در بازار ۱۸ هزار قلم آن داراي استاندارد ملي است يادآور شد: سالانه در كشور دو هزار استاندارد ملي تدوين مي شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان با اشاره به انتخاب و معرفي ۲۲ واحد نمونه استاندارد در كشور گفت: از اين تعداد امسال دو واحد به استان سمنان تعلق دارد.

رستمي بررسي استانداردهاي جايگاههاي سي ان جي، تاييد استاندارد آسانسور، بررسي استاندارد وسايل بازي در پاركها و تاييد استاندارد محصولات صادراتي و وارداتي را از ديگر اقدامات اين اداره كل برشمرد و اظهار داشت: استان سمنان توانسته است شمار قابل توجهی از آزمایشگاه‏های تخصصی را در این استان راه‏اندازی کند که این امر در بین استان‏های مختلف کشور کمتر رخ داده است.

وي تصریح کرد: سمنان از نظر راه‏اندازی آزمایشگاه‏های تخصصی با همکاری دانشگاه‏های موجود در این استان، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات آموزشی در کشور جایگاه خوبی را در اختیار دارد.

وی در خاتمه عملکرد کارشناسان اجرای آسانسور اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اداره استاندارد بايد در همه جنبه هاي عملكردي خويش استاندارد باشد تا بتواند مروج واقعي استاندارد در سطح جامعه شود.