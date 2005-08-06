كرج مقام سوم مسابقات تكواندو نونهالان كشور را بدست آورد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين دوره ازمسابقات با شركت 239 تكواندوكارنونهال از26 استان كشوردرقالب 27 تيم برگزارشد.

تيم كرج با تركيبي كاملاً متفاوت ازدوره قبل درمسابقات حضورداشت كه درپايان پس ازتيمهاي فارس وتوابع تهران با 39 امتيازبه مقام سوم دست يافت.

تيم كرج را علي اقبال دوست وپيمان ثابتي بعنوان مربي وسيروس توفاني بعنوان سرپرست همراهي كردند. هفته گذشته نيزتيم خردسالان كرج دررقابتهاي كشوري عنوان اول را ازآن خود كرده بود.

ازنكات گفتني اين مسابقات اعتراض كميته برگزاري مسابقات به تيم فارس بدليل صغرسني شركت كننده وزن دهم است. تيمهاي خراسان شمالي، مركزي، كردستان، سيستان وبلوچستان وكرمان نيزغايبين اين دوره ازمسابقات بودند.