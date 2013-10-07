استاندار قزوین باید تجربه مدیریتی قوی داشته باشد

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین استاندار آینده قزوین به خبرنگار مهر گفت: به نظر می رسد چند ویژگی باید در انتخاب استاندار قزوین مورد توجه وزیر کشور قرار گیرد تا مردم متضرر نشوند.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: استاندار آینده قزوین باید تجربه مدیریتی قوی و تعهد داشته باشد و دفترنشین نباشد بلکه در میان مردم، روستایی، صنعتگر و کشاورز برود و در انتخاب سایر مدیران به گونه ای هماهنگ عمل کند که مشکلی ایجاد نشود.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: هماهنگی استاندار جدید با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و نمایندگان مجلس برای برخورداری از پتانسیل ارشادی و معنوی و قانونگذاری آنها می تواند به روند توسعه استان شتاب بیشتری بخشیده و موانع را از سر راه بردارد.



برای بومی بودن استاندار حساسیت نداریم



این نماینده مجلس تصریح کرد: در مجموع حساسیت و تاکیدی بر بومی بودن استاندار آینده نداریم اما در شرایط مساوی ترجیح می دهیم فردی بومی در این سمت قرار گیرد.



حسینی از ارائه لیستی شش نفره برای نامزدی نشستن بر صندلی استانداری قزوین خبر داد و اظهارداشت: بررسی افراد همچنان ادامه دارد و فکر نمی کنم در هفته آینده هم به نتیجه نهایی منجر شود.