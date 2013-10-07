فعالیت گمرك و اسكله بهمن قشم شبانه روزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مشیری گفت: برای ارائه هر چه بهتر خدمات به فعالان اقتصادی در جزیره قشم، ساعت كار گمرك و بندر بهمن در این منطقه با افزایش شمار كاركنان خدماتی شبانه روزی شد.

وی ادامه داد: عملیات تخلیه و بارگیری لنج های بازرگانی در اسكله بهمن قشم باید ظرف مدت زمان 24 ساعت انجام شود تا تجار و بازرگانان برای تسریع در جا به جایی كالاهای خود به قاچاقچیان روی نیاورند.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بسیاری از فعالان اقتصادی بازارها و مجتمع های تجاری قشم تنها به دلیل سرعت عمل غیر قانونی قاچاقچیان با پرداخت وجهی بیشتر از دو برابر تعرفه گمرك قشم، كالاهای خود را به روش های غیر قانونی در این منطقه تخلیه می كنند.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مناسب و شایسته به بازرگانان و تجار، همچنین بر سرعت عمل در تخلیه و بارگیر كالای آنان با توجه به اهمیت خواب پول فعالان اقتصادی و غیر ثابت بودن ارزش ارز، تاكید كرد.

مشیری در پایان باردیگر بر فراهم كردن شرایط خدمات به فعالان اقتصادی در قشم با هدف قانونمند كردن فعالیت های اقتصادی در این منطقه تاكید و گفت: شبانه روز شدن فعالیت گمرك و بندر بهمن قشم با هدف تغییر نگاه فعالان اقتصادی قشم در زمینه دریافت خدمات از طریق مبادی قانونی صورت گرفته است.

دلایل تعطیلی شنبه ها در قشم اعلام شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در منطقه آزاد قشم در راستای ایجاد زیرساخت ها و افزایش شرایط تعاملات و تبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه با کشورهای خارجی انجام شده است.

مشیری با بیان این مطلب افزود: مناطق آزاد دنیا و کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس روزهای شنبه و یکشنبه و در کشور ما پنجشنبه و جمعه ها تعطیل است که در حقیقت چهار روز

از هفت روز هفته امکان تعاملات و تبادلات اقتصادی بین ما و جهان خارج قطع می شود.

وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم براساس سیاست های دولت تدبیر و امید، در پی ارتقاء سطح ارتباطات با مناطق آزاد و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است که با اعلام تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه در این منطقه، شمار روزهای ارتباط کاری با جهان خارج از 3 به 4 روز افزایش می یابد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه را اولین گام در اجرای برنامه های توسعه ای قشم برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید بیش از 50 میلیارد دلار در منطقه آزاد قشم سرمایه گذاری خواهد شد كه در آینده با ایجاد شعبات بانک ها و شرکت های بیمه خارجی، بطور حتم شاهد ارتقای تعاملات و تبادلات فعالیت های اقتصادی در این منطقه با جهان خارج خواهیم بود.

وی سهم فعلی بنادر در منطقه آزاد قشم در ارتباط با مبادلات تجاری را بسیار ناچیز دانست و اظهارامیدواری كرد كه در دولت یازدهم، بنادر تجاری كشور از جمله بنادر منطقه آزاد قشم نقشی تاثیرگذار در مبادلات اقتصادی ایفا كنند.

دکتر مشیری با صدور بخشنامه ای دو روز تعطیلی منطقه آزاد قشم طی روزهای پنجشنبه و جمعه را با هدف خدمت به فعالان اقتصادی از مهر ماه جاری به روزهای جمعه و شنبه تغییر داد

اجرای طرح های توسعه ای قشم بدون فروش اراضی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اجرای طرح های توسعه ای در این منطقه با سیاست عدم فروش زمین و اراضی انجام خواهد شد.

شهریار مشیری با بیان این مطلب افزود: همانطور كه در دوره دكتر علی شمس اركانی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم حتی یك متر زمین برای تامین طرح های توسعه ای قشم فروخته نشد، امروز نیز باید اعتبارات طرح ها را بدون فروش اراضی تامین كنیم.

وی ادامه داد: منطقه آزاد قشم در دولت تدبیر و امید با تامین امنیت و تضمین سرمایه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در صدد جذب سرمایه های ایرانیان خارج از كشور و فعالان اقتصادی دیگر كشورهای خارجی در این منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح كرد: در دوره جدید، زمین تنها به صنعتگران ایرانی و خارجی كه توانایی راه اندازی كارخانه های صنعتی را دارند واگذار خواهد شد تا از این طریق اشتغالزایی در این منطقه افزایش یابد.

به گفته وی، ایران امن ترین كشور منطقه و جزیره قشم نیز در بین جزایر كشور امن ترین جزیره برای فعالیت های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و گردشگری می باشد.

مشیری بار دیگر با اشاره به غلط بودن فروش اراضی و تاكید بر اینكه خاك جزایر طلا است بیان داشت: برای مخارج خود نباید به فروش اموال جزیره روی بیاوریم یا دست به دامان دولت شویم بلكه باید از طریق اجرای طرح های توسعه ای بدون نیاز به فروش اراضی خدمات گسترده ای را در این منطقه اجرا كنیم.

وی گفت: جزایر ایرانی سپر دفاعی كشور هستند و در كنار ارتقاء ضریب امنیت در این جزایر باید زمینه جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران را در دستور كار خود قرار دهیم