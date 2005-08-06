مفتي چچن عليه وهابيت اعلام جهاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل لز پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، ميرزايف اعلام كرد:اسلام وهابي بسيار محافظه كار و نسخه از مذهبي است كه مركزيت آن در عربستان است و شاخه اي از اسلام دردسرساز است.

وي همچنين گفت:كشتار مردم بي گناه بايد متوقف شود و يا قاتلين بايد دستگير شوند و از بين بروند و اعلام جهاد عليه آنها در جلسه اي بين رهبران مسلمان و همچنين نيروهاي انتظامي صورت گرفت.

وي اعلام كرد "اين فتوا كه به كليه ساكنين اعلام خواهد شد بر اساس شريعت و قرآن صادر شده است ."

به گفته وي دانشمندان علوم خداشناسي و مفسرين قرآن به اين عقيده رسيدند كه وهابيت، ظلمي است كه سبب آسيب رساندن به اسلام و بشريت است و قرآن ندا در مي دهد كه مبارزه با اين پديده ها ضروري است."

اين جلسه در مسجد جامع زادگاه "قادروف" رئيس جمهور سابق چچن كه توسط تروريستها كشته شده بود، برگزار شد و در آن "رمضان قادروف"معاون اول نخست وزير ، "روسلان الحانوف" وزيركشور و نمايندگان روحانيت و فرمانده قوا حضور يافتند.

قادروف به خبرنگاران گفت: "تمامي دانشمندان علوم خداشناسي و افراد مذهبي به اين عقيده رسيدند كه وهابيت ظلمي است كه بايد نابود شود و پيروان آن تروريست هاي بين المللي هستند. آنان دشمن اسلام و بشريت هستند، چرا كه خون مردم بيگناه را مي ريزند، من به جز نابود ساختن آنان ، طريقه ديگري براي مبارزه با آنان نمي بينم."

وي همچنين افزود:تصميم اتخاذ شده بسيار مهم است براي اينكه افسران بايد بدانند كه اقدام عليه تروريست ها تناقضي با اسلام و آموزه هاي قرآن ندارد.

وي از مفتيان و روحانيت درخواست كرد تا اين فتوا و ايدئولوژي اسلام سنتي را بين جوانان منتشر سازند و با تفسير كردن سوره هاي قرآن، از رخنه وهابيت در ذهن جوانان جلوگيري كنند.