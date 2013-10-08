امیرحسین حبیبی از عرضه فیلم‌تئاترهای جدید تا پایان پاییز خبر داد و در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: از زمانیکه مقوله فیلم‌تئاتر در سال 91 به طور جدی در دستور کار تماشاخانه ایرانشهر قرار گرفت، تلاش مدیریت این مجموعه این بود که از همه نمایش هایی که روی صحنه می روند فیلم تهیه کند.

وی هدف از این کار را فراهم کردن امکانی برای همه علاقمندان به تئاتر دانست و بیان کرد: این علاقمندان می توانند به تئاترهای حرفه ای این مجموعه دسترسی داشته باشند و محدودیت ها را کنار بزنند.

حبیبی اضافه کرد: از اواخر سال 91 قرار شد همه تئاترها به صورت حرفه ای ضبط شود و با تمهیداتی که در نظر گرفته شده وارد شبکه نمایش خانگی شوند. تاکنون 14 فیلم‌تئاتر از این طریق عرضه شده و تا پایان پاییز تعداد آنها به 25 فیلم تئاتر خواهد رسید. این فیلم‌تئاترها با استقبال خوبی از طرف مردم مواجه شده است و بسیاری از آنها بارها با تجدید انتشار مواجه شده اند.

معاون هنری تماشاخانه ایرانشهر به عرضه این فیلم‌تئاترها در فروشگاه‌های محصولات فرهنگی اشاره و بیان کرد: شرکت بتهون با همکاری تماشاخانه ایرانشهر مسئولیت پخش این محصولات را بر عهده دارد و این فیلم‌تئاترها در فروشگاه خود خانه هنرمندان نیز به فروش می‌رسد. تا پایان پاییز هم نمایش هایی که در زمستان 91 و بهار 92 روی صحنه رفته است مثل "باغ آلبالو"، "سه‌گانه اورنگ" و نمایش‌های دیگر این دو فصل عرضه می شوند. البته باید گفت کارهای فنی و تبدیل این نمایش ها به فیلم انجام شده و آماده انتشار است اما باید به طور متناوب وارد حوزه پخش شوند و به شکل شایسته ای عرضه شوند.

وی با نام بردن از پرفروش‌ترین این فیلم‌تئاترها عنوان کرد: "ایوانف"، "خشکسالی و دروغ"، "چشم هایی که مال توست" و "شب روی سنگفرش خیس" از نمایش هایی بودند که استقبال زیادی از آنها شده و فروش بیشتری داشته اند.