اختتامیه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در پیشوا برگزار می شود

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک روز سه شنبه 16مهرماه از طرف اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین و پیشوا در آستان مقدس امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) برگزار می شود.



حجت الاسلام سیدمحمد سیدی افزود: مراسم اختتامیه این مسابقات نیز فردا شب پس از نماز مغرب و عشا و با حضور مسئولان، روحانیون و ائمه جمعه و جماعات و دوستداران قرآن کریم در امامزاده جعفر(ع) پیشوا برگزار می شود.



این مسئول اضافه کرد: نفرات برتر هر یک از رشته های قرآن کریم به عنوان نماینده شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا به مسابقات استانی قرآن کریم اعزام می شوند.



سیدی ادامه داد: ما معتقدیم قرآن کریم بزرگ‏ترین هدیه الهى براى انسان‌ها و گران بهاترین میراث پیامبر اکرم(ص) در میان مسلمانان است، به همین سبب امت اسلامى آنگونه که شایسته است باید برای استفاده از این میراث عظیم از خود همت نشان دهد.



این مسئول ادامه داد: گسترش فرهنگ اصیل قرآنی بین جوانان و به ویژه دانش‌آموزان از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که تاثیر بسزایی در موفقیت نسل جوان دارد.



وی با تاکید بر گسترش مفاهیم قرآن در همه ابعاد جامعه افزود: ترویج فرهنگ آموزه های قرآنی و توسعه این فعالیتها در کشور باید با هدف ارتقاء سطح آموزش به نسل جوان انجام شود.



سیدی اضافه کرد: امروز دشمنان برای کمرنگ کردن معنویت و اخلاق اسلامی در بین جوانان تلاش زیادی انجام می‌دهند که باید در برابر آنها ایستادگی کرد و جوانان را با تعالیم و فرهنگ اسلامی آشنا کنیم.



این فعال قرآی تأکید کرد: با تمسك جستن به اين كتاب الهي است كه مي‌توان مسايل و مشكلات اخلاقي جامعه راحل كرد و اين مهم با همت همه مربيان و فعالان قرآن در استان و سطح كشور محقق مي شود.