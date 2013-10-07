مجموعه قرآنی ویژه پیش دبستانی‌ رونمایی شد/ پرورش استعدادهای قرآنی در افقی 9 ساله

به ‌گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از آخرین تولیدات سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی عصر دوشنبه 15 مهرماه در این سازمان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

محمدمهدی بحرالعلوم معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم در ابتدای این مراسم با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها و ماموريت‌هاي سازمان دارالقرآن در حوزه فعاليت‌هاي قرآني اعم از آموزشي، تبليغي و ترويجي، تهيه و توليد منابع مكتوب و رسانه‌اي قرآني است و در همين راستا و با توجه به اهميت اينگونه فعاليت‌ها، سازمان دارالقرآن الكريم در شش ماهه اول سال 92 موفق به تهيه و توليد تعدادي از منابع مكتوب و رسانه‌اي قرآني شده است.

وی افزد: در این مراسم از 4 عنوان کتاب رونمایی می شود که علاوه بر مجموعه 6 جلدی در حوزه آموزش قرآن كودكان پيش دبستاني ، 3 جلد كتاب با عنوان «قرآن در كلام مقام معظم رهبري (مد ضله العالي)»، «انسان شناسي از منظر قرآن» و «درسنامه قرآن شناسي» نیز تهیه و چاپ شده است.



معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن اعلام کرد: در این سازمان کار تألیف و تدوین کتب و تولید نرم افزارهای قرآنی در دستور کار قرار گرفته است لذا شورای تألیفی با حضور دکتر معارف استاد دانشگاه تهران، دکتر میرباقری از اساتید علوم قرآنی، حاجی شریف و... تشکیل شده است که سیاستهای کلی مرکز چاپ و نشر تألیفات قرآنی را ساماندهی می کند و تألیف و تدوین کتب جدید را با رویکردی جدید در دستور کار قرار داده است.

بحرالعلوم افزود: یکی از فعالیتهای ما در معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن ورود به سطوح مختلف سنی و تحصیلی برای آموزش قرآن است که برای سه مقطع سنی 3-4، 4-5 و 5-6 ساله کتبی طراحی شده است که امروز مجموعه 6 جلدی «بچه های آسمان» ویژه گروه سنی 3-4 سال رونمایی می شود.

وی با اشاره به طرحهای اجرا شده در سال جاری از سوی این سازمان گفت: امسال چند حوزه جدید که قبلا تعطیل شده بود، مجددا جریان پیدا کرده است که یکی از آنها بحث آموزش و پرورش استعدادهای قرآنی است که سال گذشته 4 هزار نفر آثار تقلیدی خود را در حوزه قرائت به همایش« نغمه های آسمانی» ویژه پسران، نهایتا 100 نفر از تمام استانهای کشور انتخاب شدند و اولین اردوی آموزش و پرورش استعدادهای قرآنی، از 26 تا 29 شهریورماه 92 در محل اردوگاه شهید حقانی استان البرز با حضور برترین اساتید صورت و لحن و تجوید کشور برگزار شد.

وی اضهار امیدواری کرد که تا پایان سال دومین اردوی استعدادهای قرآنی در شهر مشهد برگزار شود و افزود: البته بین اردوی اول و دوم برای نوجوانان قرآنی آموزشهای غیرحضوری در نظر گرفته شده است که هم در حوزه صوت و لحن و تجوید و هم حفظ و مفاهیم تکالیفی برای آنها ارائه شده است که از استقبال خوبی برخوردار بود.



بحرالعلوم اعلام کرد: برای طرح آموزش و پرورش استعدادهای قرآنی یک افق 9 ساله در سه دوره 3 ساله را پیش بینی کرده ایم که ما الان در آغاز اولین دوره سه ساله هستیم و امیدواریم بتوانیم قاریان و حافظانی را پرورش دهیم که ضمن تبحر در فن قرائت از یک شخصیت قرآنی برجسته ای برخوردار باشند.



وی به راه اندازی جلسات سنتی حفظ قرآن اشاره کرد و افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد لزوم دستیابی به 10 میلیون حافظ قرآن، ما به عنوان الگو 50 جلسه قرآن با حضور برترین اساتید برگزار شده است و در سایت تلاوت زمان و نشانی برگزاری جلسات وجود دارد و در صدد افزایش این تعداد با همراهی اقشار مختلف مردم و نهادهای مختلف هستیم.

معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن از برگزاری دوره های تربیت مدرس قرآن در صورت تأمین بودجه خبر داد و گفت: در صورت تأمین منابع مالی این طرح در 6 استان اجرا خواهد شد و هدف ما این است که استانها به منابع انسانی و داشته های خود متکی شوند و دیگر نیاز به اعزام نیرو و استاد از دیگر استانها نباشند.

بحرالعلوم در پایان سخنان خود به عملیاتی شدن دوره های آموزش مجازی قرآن در سال جاری اشاره کرد و افزود: این دوره، علاوه بر اینکه دوره مفاهیم برای حافظان قرآن است یک دوره ارتقاء سطح حفظ نیز برای قاریان محسوب می شود و همچنین دوره مجازی آموزش مفاهیم طراحی شده است که در صورت تأمین بودجه عملیاتی خواهد شد.

در ادامه این نشست تقی پور مدیر پژوهشی سازمان دارالقرآن گفت: در حوزه آموزش قرآن در مقطع پیش دبستانی تألیفاتی گوناگون و بعضا متضاد داشتیم که سازمان درالقرآن برای یکسان سازی و رفع این پراکندگی تصمیم به انتشار کتبی در این زمینه کرد که پس از بررسی و مطالعات لازم کتابهای آموزش قرآن برای سه مقطع سنی 3-4 با عنوان«گروه بهارستان»، 4-5 سال با عنوان« گروه گلستان» و 5-6 سال با عنوان «گروه بوستان» طراحی شد که برای هر کدام از این گروه ها 6 جلد کتاب طراحی گردیده است.

وی افزود: شیوه تدوین این کتب بر اساس شیوه مفاهیم قرآنی است و زبان آموزی نداریم و در این گروه سنی بیشتر از آیات و روایات بهره گیری شده است و موضوعاتی چون نظافت، نیکی به پدر و مادر، اشنایی با اهل بیت(ع)، خداوند، نعم الهی و... در قالب داستان، نقاشی، کارهای خلاق، سرود و آموزه های دینی ارائه شده است.

تقی‌پور اعلام کرد: مجموعه 6 جلدی« بچه های آسمان» ویژه گروه سنی بهارستان( 3-4 سال) در 30 هزار جلد چاپ شده است که بر اساس پیش بینی ما این مجموعه در سه ترم سه ماهه آموزشی ارائه می شود که هر سه ماه، 2 جلد از این کتابها آموزش داده می شود، به این صورت که هفته ای 2 جلسه در مهدهای کودک و یا مؤسسات قرآنی دارای مجوز آموزش قرآن به خردسالان داده می شود و کودکان در این سه ترم با 27 آموزه قرآنی آشنا می شوند و 6 سوره ناس، عصر، فلق، توحید، حمد و کوثر را نیز حفظ می کنند.

مدیر پژوهشی سازمان دارالقرآن در ادامه در مورد 3 عنوان کتاب دیگری که در این مراسم از آنها رونمایی می شود، گفت: کتاب« قرآن در کلام مقام معظم رهبری» حاوی انتظارات و توصیه های قرآن ایشان به مردم و دستگاه های متولی مباحث قرآنی است که از سال 68 تا اواسط 91 سخنان ایشان را در حوزه مباحث قرآنی در برمی گیرد ضمن اینکه یکسری از سخنرانی های ایشان در زمان ریاست جمهوری و اوایل انقلاب در مورد قرآن نیز منتشر شده است. کتاب« انسان شناسی از منظر قرآن» یکی دیگر از تألیفات سازمان دارالقرآن با رویکرد طرحهای آموزشی است. این کتاب یک تفسیر موضوعی قرآنی است که توسط دکتر حمید حسن‌زاده در 8 فصل تألیف شده است.کتاب« درسنامه قرآن‌شناسی» نیز به تبیین قرآن از منظر قرآن می پردازد و در 16 گفتار به صورت تفسیر موضوعی تدوین شده است.