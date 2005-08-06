دومين جلسه شوراي عالي انضباطي سازمان برگزارشد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه با حضورمهدي قدمي معاون رييس مركزتوسعه ورزش قهرماني، مصطفي مميزكارشناس سازمان تربيت بدني، كارشناسان حقوقي سازمان تربيت بدني ومسوولان كميته انضباطي فدراسيون فوتبال درمحل سازمان تربيت بدني برگزارشد، اعضاء پس ازبحث وبررسي درخصوص محتويات اين پرونده اعلام راي نهايي را به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال محول كردند.

دراين جلسه مسوولان باشگاه صنعت نفت آبادان مدارك جديدي را درخصوص اين پرونده ارايه كردند كه مورد توجه اعضاء شورا قرارگرفت كه اين مدارك باعث شد تا تصميم گيري درمورد اين پرونده به 48 ساعت آينده موكول شود.

مصطفي مميزمسوول بررسي پرونده دوتيم صنعت نفت وراه آهن درخصوص اين جلسه گفت: خوشبختانه مباحث بسيارخوبي دراين جلسه مطرح شد، به نحوي كه راي ونظرسازمان تربيت بدني با ديدگاه فدراسيون فوتبال مغايرت اساسي با يكديگرنداشت ودرتعامل با هم بود.

وي با مثبت ارزيابي كردن اين جلسه خاطرنشان كرد: همانگونه كه درجلسه گذشته آقاي قدمي اعلام كردند مدارك اين پرونده كامل نبود، اما با دقت ووسواس ايشان تلاش شد تا تمامي جوانب امرسنجيده شود ومبناي ما براي تصميم گيري نهايي آيين نامه كميته انضباطي خواهد بود كه راي نهايي ازسوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بزودي اعلام خواهد شد.