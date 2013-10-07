دوره آموزشي اقتصاد خانواده به سبك زندگي علوي و فاطمي در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی با حضور مشاوران امور بانوان ادارات و دستگاههای دولتی، خواهران طلبه حوزه علمیه ارومیه و فرهنگیان آموزش و پرورش برگزار شد.

مدیر کل امور خانواده و بانوان در اين همايش با تسلیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) و با تبریک به مناسبت سالروز ازدواج با برکت حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) گفت: اصلاح سبک و روش زندگی در سایه آموزه های دینی و برنامه ریزی بر اساس شیوه زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) از جمله اهداف این دوره آموزشی است.

مریم دهقان ادامه داد: اصلاح سبک و روش زندگی می تواند در سایه آموزه های دینی و برنامه ریزی بر اساس شیوه زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) صورت گیرد.

وی اضافه کرد: باید در برهه های مختلف زندگی، از زندگی پرخیر و برکت حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) تبعیت کنیم تا زندگی ما نیز برکت گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی اضافه کرد: در صورت تبعیت از این الگوی بزرگ زندگی، موفقیت های بزرگی نصیب خانواده ها می شود.

دكتر سعید عزیزی کارشناس مسایل خانواده نيز در اين گردهمايي ضمن اشاره به سبک زندگی در خصوص شیوه های رفتاری در اصلاح سبک زندگی و سبک رفتار، شیوه های صحیح برخورد با اعضاء خانواده، همسر و فرزندان و همچنين در رابطه با مساله نگرش به جایگاه خانواده و مسئله اقتصاد در خانواده سخنراني کرد.