قراردادن برنامه کتابخوانی در نظام آموزشی عاملی موثر در ارتقای فرهنگ جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد احمدی ظهر دوشنبه در بیستمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بویین زهرا که با حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: برای ترویج کتابخوانی و ارایه کتاب های سالم تشویق جوانان به کتابخوانی باید بخشی از وظیفه متعلمان قرار گیرد و دانش اموزان را هرچه بیشتر به سمت مطالعه و تحقیق سوق داده و با معرفی کتاب های مناسب و ارایه برنامه مطالعاتی مناسب در مسیر ارتقای فرهنگی جامعه گام برداشته شود.



وی اظهارداشت: بدون شک تبلیغات و کار رسانه نیز در این زمینه بسیار مهم و موثر است اما تبیلغات باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند اثرگذاری خود را نشان دهد یعنی تبلیغات باید درست انجام شود و همراه عمل یعنی اصلاح نظام تعلیم و تریبت باشد تا در نظام تعلیم و تربیت دانش آموز به گونه ای تربیت شود که کتابخوان بار بیاید.



احمدی خاطرنشان کرد: از لحاظ محتوا کتاب سالم کتابی است که انسان را به سوی کمال و سعادت رهنمون کند واز لحاظ شکلی، قلم و بیان ، کتابی سالم و مفید است که قابل فهم و جذاب باشد البته باید در نظر گرفت که یک کتاب برای تمامی رده های سنی مناسب و مفید نیست بنابراین در سالم و مفید بودن باید تناسب با وضعیت مخاطب نیز لحاظ شود.



وی تاکید کرد: در دین اسلام کتاب و خواندن از اهمیت بسیاری برخوردار است و این همه در سخنان بزرگان دینی و ائمه اطهار موردتاکید قرار گرفته است.



این مسئول با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری در این رابطه اضافه کرد: ایشان می فرمایند ؛ من هر زمان که به یاد وضعیت کتاب در جامعه خودمان می افتم قلبا متاسف می شوم زیرا در کشور ما باید کتاب 10 برابر این میزان رواج و توسعه داشته باشد زیرا این ظرفیت ها در جامعه ایرانی اسلامی ما وجود دارد.



احمدی ادامه داد: برای رسیدن به جایگاهی که شایسته جامعه و جوانان ایرانی باشد و موجبات رضایت مقام معظم رهبری را نیز فراهم کند باید تمامی مدیران احساس مسوولیت داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: به منظور توسعه و پیشرفت فرهنگی اقدامات خوبی در سطح شهرستان بویین زهرا انجام شده که امیدواریم با ارتقای کمی وکیفی این برنامه ها شاهد توسعه این شهرستان باشیم.



سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: یکی از شاخصه های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن مرز و بوم است.



محمدرضا مولایی افزود: استان قزوین نیز با تاریخی چندهزار ساله و مراکز متعبر و علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی بسان خورشیدی تابناک همچنان می درخشد.



وی تصریح کرد: با توجه به مطالب مذکور فعالیت در عرصه فرهنگ این شهرستان از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید هرچه بیشتر جدی گرفته شود. مولایی در این جلسه برنامه های این اداره کل را تشریح کرده و از حمایت خوب مسوولان و شهردارانی که کتابخانه ها را درانجام فعالیت ها تنها نگذاشته اند تقدیر کرد.



تزریق کتاب های متنوع و جذاب به کتابخانه ها، مراجعه کنندگان را افزایش می دهد



امام جمعه ارداق نیز در این جلسه گفت: تزریق کتاب های متنوع، مفید، جذاب و دارای بار محتوایی غنی، تعداد مراجعه کننده به این اماکن فرهنگی را افزایش می دهد.



حجت الاسلام اسحاق علی بیگدلو افزود: به فرموده مقام معظم رهبری یکی از نیازهای مهم جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان طراحی سیر مطالعاتی در موضوعات مختلف و با تنوع مناسب است.



وی تصریح کرد: لزوما هر کتابی مفید نیست و گاهی در بازار کتاب، کارهایی به ظاهر فرهنگی اما با مقاصد سیاسی و انحرافی دیده می شوند که باید به این موضوع توجه جدی تری شود و کتابخانه ها به عنوان بازوان فرهنگی جامعه کتاب های مفید و پرمحتوا در عین حال جذاب و مناسب رده های سنی مختلف را برای آن ها فراهم کنند.



بیگدلو اظهارداشت: از آموزش و پرورش تا دستگاه های ارتباط جمعی و تبلیغاتی اعم از مطبوعات و صدا و سیما در ترویج کتباخوانی مسوول هستند که در لازم است دراین زمینه به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده وارد عمل شوند.



این مسئول بیان کرد: بحث توسعه مطالعه در مناطق دورافتاده باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا انجام فعالیت فرهنگی در این مناطق از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از بروز بسیاری مشکلات و آسیب ها جلوگیری می کند.



امام جمعه ارداق برگزاری نمایشگاه های کتاب در سطح روستاها، راه اندازی کتابخانه های مدارس، برگزاری نشست های نقد ومعرفی کتاب را از جمله اقدامات مناسب و موثر در راستای ارتقای فرهنگ و کتابخوانی ذکر کرد.



وی در ادامه گفت: بی شک دینی که اساسش بر رشد و تعالی روح و ارزش های والای انسانی است توصیه هایی بسیاری به مطالعه و خواندن دارد زیرا انسان با تفکر و تامل در جهان خلقت و نشانه های متعدد عظمت آن بیشتر به کوچکی خود پی می برد او در می یباد که در چه جهان گسترده و با چه ارتباط و نظم گسترده ای رو به رو ست.



بیگدلو ادامه داد: مطالعه و تامل در مورد خداوند متعال باعث می شود انسان به صورتی عمیق تر و روشن تر به اموقعیت و جایگاه خود پی ببرد و در این طریق است که انسان نه تنها می تواند دریابد کسی هست که اصل هرچیزی ا ز اوست و خود را به صورتی کامل وابسته به آن می بیند.



وی در پایان بر لزوم برگزاری هرچه باشکوه تر جشن ها و برنامه های هفته کتاب و جلب همکاری امامان جمعه و جماعت در اطلاع رسانی این حوزه تاکید کرد.



بیستمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بویین زهرا با حضور فرماندار، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی قزوین، شهرداران ، بخشداران، دهداران و نمایندگان آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس اداره کتابخانه های شهرستان بویین زهرا و تعدادی دیگر از اعضای منتخب برگزار شد.