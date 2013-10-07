باغ پوریای ولی خوی در کوتاهترین زمان احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس غلامعلی شریف بعد از ظهر دوشنبه در پانزدهیمن جلسه شورای شهر خوی با اشاره به شان و جایگاه والای پوریای ولی اظهار داشت: معرفی و شناساندن این ورزشکار و پهلوان نامی در سراسر کشور و حتی منطقه به همراه توسعه صنعت گردشگری از اهداف احداث این باغ است.

وی ادامه داد: خرید سنگ مورد نیاز این باغ به میزان 1500 مترمربع به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و در کوتاهترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی می شود.

واگذاری غرفه های میدان بزرگ و جدید میوه و تره بار خوی که از مدتی قبل آماده واگذاری است از جمله مواردی بود که در جلسه پانزدهم شورا با حضور کارشناس حقوقی شهرداری به بحث و بررسی گذاشته شد.

پس از بررسی های لازم در مورد نحوه این واگذاری، شورای اسلامی شهر مصوب کرد که این موضوع طی مدت زمان یک ماهه از طریق سازمان بازرسی پیگیری شده و نتیجه در جلسات آتی شورا بررسی شود.

ارائه برنامه های مدون، تدارک و تدوین برنامه هفته فرهنگی خوی برای برگزاری این هفته فرهنگی طی اواخر ماه جاری در شیراز از دیگر موارد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی بود.

در این نشست همچنین اعمال سیاست های تشویقی برای تسریع در آزادسازی معابر برابر طرح جامع، مشارکت در برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای منطقه علی آباد و پایگاه بسیج شهدای ربط، تشکیل کمیسیون مصالحه در شهرداری خوی به تصویب رسید.

همچنین در جلسه پانزدهم شورای اسلامی شهر عنوان شد تشکیل کمیته مشترک کارشناسی بین دانشگاه و شورا و تدوین دایره المعارف خوی از دغدغه های دیگری است که می تواند یکی از راهکارهای تاثیرگذار و مهم ماندگاری هر چه بیشتر نام پر آوازه دارالمومنین خوی باشد.