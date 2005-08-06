ظرف 15 روز آينده مجمع هيات بسكتبال خراسان برگزارمي شود

محمود مشحون رئيس فدراسيون بسكتبال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهدبا بيان مطلب فوق اظهارداشت: بعد ازاستعفاء محمود شفيعي سرپرست موفق هيات بسكتبال خراسان درصحبتهايي با مديركل تربيت بدني اين استان داشتم ومقرر شد تا يك فرد لايق و توانا براي احراز اين پست ازسوي اداره كل به فدراسيون معرفي گردد كه بعد ازهماهنگي رحماني موقتا به سمت سرپرست منصوب گرديد ودرحال حاضرمنتظرتاييد نهايي ايشان، ازسوي مديركل تربيت بدني خراسان هستم.

وي درخاتمه علت تشكيل نشدن مجمع بعد از32ماه گفت:متاسفانه علت اصلي اين امربه اجماع نرسيدن دست اندركاران بسكتبال خراسان درمورد انتخاب يك فرد ازميان خود براي احراز اين پست بوده است.