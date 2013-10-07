آمار دانش آموزان استثنایی خراسان جنوبی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی نژاد ظهر دوشنبه در کارگروه اجتماعی استان از افزایش تعداد دانش آموزان استثنایی در استان ابراز نگرانی کرد و گفت: باید افزایش این آمار در استان بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

وی بیان داشت: آمار دانش آموزان استاثنایی استان در سال گذشته 865 دانش آموز بوده که امسال به بیش از هزار و 400 نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سرانه هزینه دانش آموزان استثنایی نسبت به دانش آموزان عادی پنج برابر بیشتر است، عنوان کرد: این موضوع زنگ هشداری در استان بوده و باید برای کاهش آن طرح پژوهشی تهیه و اجرا شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین خواستار اجرای طرحهای پژوهشی برای کاهش آسیب ها در بین دانش آموزان شد و اظهارداشت: با توجه به نتایج بدست آمده از طرح آزمون سنجش دانش آموزان عدم وابستگی فرزندان عاطفی فرزندان به والدین مهمترین دغدغه های شناسایی شده در این زمینه است.

وی اضافه کرد: باید از هم اکنون برنامه ریزی شود تا وضعیت عاطفی بین فرزند با پدر و مادر افزایش یابد.

موسوی نژاد هدف برگزاری این آزمون را شناخت مشکلات و آسیب های حوزه نوجوانان عنوان کرد و بیان داشت: با شناسایی آُسیب ها می توان از بسیاری از مشکلات پیشگیری کرد.

وی همچنین از کمبود اعتبارات برای اجرای این طرح در استان انتقاد کرد و گفت: برای تداوم اجرای این طرح در استان باید اعتبارات استانی نیز به این طرح تزریق شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد: این طرح در استان از اهمیت بسرایی برخوردار بوده و مسئولان نسبت به اختصاص اعتبار در این حوزه اهتمام ویژه ای داشته باشند.