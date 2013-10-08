جزییات دیدار زنان اصلاح طلب با جهانگیری/ تاکنون شاهد بازخوردی از سوی دولت نبودیم

سهیلا جلودار زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه شنبه هفته گذشته به همراه فائزه هاشمی، زهرا شجاعی، اشرف بروجردی و شهربانو امانی دیداری با اسحاق جهانگیری داشتیم و پیگیر مطالبات زنان شدیم.

وی ادامه داد : در این جلسه بانوانی را که توانایی کار را دارند معرفی کردیم و قرار شده است آقای جهانگیری این مساله را در هیات دولت مطرح کند.

عضو حزب اسلامی کار ادامه داد: جهانگیری حرف های ما را پذیرفت و برای حرف ما جوابی نداشت، ما معتقدیم در دنیای امروز با حذف زنان امکان اداره مملکت وجود ندارد.

وی در عین حال گفت: اکنون وزارت خانه ها در شرایط سختی به سر می برند و با ور شکستگی روبرو هستند و شرایط برای کار کردن آقایان نیز سخت است.

جلودار زاده در پاسخ به این سوال که اقدام بعدی شما برای حضور زنان در دولت چیست، پاسخ داد: ما تاکنون بازخوردی از دولت مشاهده نکردیم و منتظر اولین بازخورد دولت هستیم اما من خوشبین هستم.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا شما از سوی تشکل یا جریان خاصی در این دیدار حضور داشتید،گفت: خیر ما جمعی از زنان دغدغه مند بودیم که مطالبات زنان را که به آنها نرسیده اند بازگو کردیم.