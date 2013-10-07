663 میلیون برگه سهم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز جاری توانست با فتح قله 67 هزار واحدی، بیست و نهمین رکورد خود را ثبت کند. در معاملات روز جاری شاخص کل بالاخره مقاومت 66 هزار واحدی را شکست و با رشد 21 واحدی توانست از کانال 67 هزار عبور کند و در عدد 67 هزار و 19 قرار بگیرد.

همچنین در این روز، معامله گران بیش از 663 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 3 هزار و 297 میلیارد ریال در 79 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند که از لحاظ حجم و ارزش معاملات نسبت به روز قبل 10 درصد رشد کرد.

ارزش معاملات در رقمی بیش از 327 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. گفتنی است در این روز نمادهای هلدینگ خلیج فارس، بانک تجارت و چادرملو بیشترین تاثیر مثبت را برشاخص ثبت کردند و در مقابل نمادهای پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، فولاد خوزستان و مپنا با بیشترین تاثیر منفی بر این متغیر مانع رشد بیشتر آن شدند.

در بازار امروز شاخص صنعت 37 واحد منفی شد و در حالی که شاخص بازار اول 113 واحد افت کرد، شاخص بازار دوم رشدی 734 واحدی را به خود دید.