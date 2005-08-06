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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۰۸

همزمان با سالگرد بمباران اتمي هيروشيما اعلام شد ؛

حمايت رئيس دوماي روسيه از خلع سلاح قدرت هاي هسته اي

رئيس مجلس دوماي روسيه به مناسبت شصتمين سالگرد بمباران اتمي هيروشيما در نامه به همتاي ژاپني خود ضمن تسليت اين فاجعه به وي اعلام كرد كه كشورش موافق خلع سلاح اتمي است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري  نووستي "بوريس گريزلوف" در اين نامه نوشته است: "   در شصتمين سالگرد حادثه غم انگيز بمباران هيروشيما از صميم قلب به شما اطمينان مي دهيم كه مجلس روسيه تمام تلاش خود را بكار خواهد بست تا از وقوع چنين حوادث اندوهباري در آينده جلوگيري كند."

همچنين درنامه وي آمده است: "نمايندگان مجلس روسيه موافق تحكيم نظام عدم گسترش سلاح هسته اي و خلع سلاح تدريجي ابرقدرت هاي اتمي هستند و ما اين امر را شرط مهم برقراري عدل و دموكراسي در جهان، بر پايه اعتماد متقابل و امنيت برابر براي تمامي دولت ها مي دانيم."

گريزلوف در اين نامه همچنين از سطح بالاي روابط دو جانبه روسيه و ژاپن اظهار رضايت نموده و ابراز اميدواري كرد كه همكاري هاي آتي بين دو دولت و از جمله بين پارلمان هاي دوكشور توسعه يابند. 

کد مطلب 215112

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