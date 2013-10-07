کلاس های آموزشی تب مالت در شهرهای گیان و برزول برگزار شد

عباس سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاس آموزشی تب مالت با همکاری بخشداری شهرهای گیان و زرین دشت در روزهای 14 و 15 مهر ماه سال جاری در شهرهای گیان و برزول برگزار شد.
سلگی گفت: کلاس های فوق برای آموزش دهیاران روستاهای بخش زرین دشت و گیان و اعضای شورای اسلامی شهرهای گیان و برزول تشکیل شد و در این کلاسها پیرامون این بیماری و راههای انتقال و پیشگیری از آن مطالبی به حاضران آموزش داده شد.
وی افزود: بیماری تب مالت یا بروسلوز که در حیوانات به نام سقط جنین واگیر مرسوم است، یکی از بیماریهای عفونی قابل انتقال بین انسان و حیوان است و با نامهایدیگری نظیر: تب مواج، تب دیوانه وتب مدیترانهای نیز نامیده میشود. این بیماری در تمام فصول سالوجود دارد، اما در بهار و پاییز یعنیزمان زایش و شیردهی دامها بیشتردیده میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند عنوان کرد: این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی و از دست رفتن ارزشهای اقتصادی دامهای مبتلا و همچنین به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت ،همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد.
عباس سلگی بیان داشت: تماس مستقیم بابافتهای حیوان آلوده نظیر خون،ترشحات رحمی و ترشحات جنینسقط شده، به صورت غیرمستقیم از راه مصرف شیرخام و فرآوردههایلبنی آلوده خصوصا پنیر تازه، خامه، سرشیر و کره، انتقال تنفسی از طریقافشانههای موجود در هوای آغل و اصطبل آلوده یا آزمایشگاه و فرو رفتن سر سوزن سرنگحاوی واکسنهای حیوانی به دست انسان از راه های انتقال تب مالت به انسان است.
سلگی اظهار داشت: خودداری از مصرف مواد لبنیمشکوک مانند شیرخام، پنیر تازه، خامه و سرشیر غیرپاستوریزه، استفاده از شیر و فرآوردههایلبنی به صورت پاستوریزه و دور نگه داشتن حیوانات ازمحل زندگی انسان مهمترین راههای پیشگیری از بیماریتب مالت در انسان است.
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