تاسیسات هسته ای فردو بخاطر قانون پدافند غیرعامل قابل حمله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مراسم تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع با بیان اینکه سیاست دفاعی ما سیاست بازدارندگی است، گفت: ما باید نظام و کشور را در شرایطی قرار دهیم که هیچ کشوری جرأت حمله به کشورمان را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه وزارت دفاع در اجرای سیاست راهبردی بازدارندگی جایگاه ویژه ای دارد، افزود: در طول سال های بعد از انقلاب روز به روز موفقیت بیشتری بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری که یک کارشناس تمام عیار نظامی هستند، در کشور ما رقم خورده است.

بروجردی ادامه داد: جایگاه ما در منطقه و جهان در وضعیتی است که هیچ قدرتی از قبیل قدرت‌های بزرگ جرأت حمله به کشور ما را ندارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه قدرت های بزرگ، مراکز هسته ای سوریه و عراق را مورد حمله نظامی قرار دادند، افزود: علی رغم تهدیدات مکرری که نسبت به حمله به مراکز هسته ای صلح‌آمیز ما انجام می دهند، اما آنها جرأت حمله به تاسیسات هسته ای ما را ندارند.

وی ادامه داد: ما قبل از پیروزی انقلاب بزرگترین قدرت نظامی منطقه بودیم و برخی از تجهیزات را مثل هواپیمای F14 فقط ایران و آمریکا داشت، ولی برای تعویض کوچکترین قطعه ای اجازه ورود مهندسین ایرانی را نمی دادند.

بروجردی ادامه داد: افسران قدیمی ارتش بارها به من گفته اند که وقتی مستشاران آمریکایی، ایران را ترک می کردند، مدعی شدند که ما می رویم، ولی به زودی باز خواهیم گشت چون شما نمی توانید از این تجهیزات استفاده و تعمیرات آنها را انجام دهید، اما با تغییر نگرش و تغییر سیاست پس از پیروزی انقلاب اتفاق عظیمی در کشور صورت گرفت و ما توانستیم این تجهیزات را خودمان تعمیر و از آنها استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز صنایع دفاعی ما در دنیا حرف بسیار بلند و حرف اول را در منطقه می زند، افزود: درست است برخی کشورها تجهیزات بسیار پیشرفته دارند، ولی وضعیت آنها مثل وضعیت قبل از انقلاب است.

وی ادامه داد: اگر ما امروز اینگونه مقتدرانه صحبت می کنیم، جدای از تفکر الهی که امام(ره) آغازگر آن بودند و فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و تفکر مقام معظم رهبری که در مقابل قدرت های بزرگ سخن می گویند، بخاطر وجود راهبرد توانمندی های تجهیزاتی است.

بروجردی با بیان اینکه سیاست های دفاعی ما در چارچوب اهداف صلح آمیز و مقررات بین المللی است، ادامه داد: ما در عرصه هسته ای هم در مصاف با کشورهای غربی برنده بودیم، زیرا آنها سال ها اعلام کردند جمهوری اسلامی ایران نباید انرژی صلح آمیز هسته ای داشته باشد و ما امروز این علم و فناوری را داریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مصاف جمهوری اسلامی با آمریکا، پذیرفتن حق انرژی صلح آمیز هسته ای است.

وی در بخش دیگر سخنان خود وجود پدافند غیرعامل را بسیار مهم دانست و افزود: باید به گونه ای عمل کنیم تا دشمن از این منطقه هوس حمله نکند، اصرار جان کری، آمریکا و غربی ها مبنی‌بر اینکه فردو باید جمع شود به این دلیل است که آنها می دانند با استفاده از قانون پدافند غیرعامل تاسیسات صلح آمیز هسته ای ما قابل حمله نیست، چرا آنها اسم نطنز را نمی برند و اسم فردو را می برند؟ این بخاطر وجود پدافند غیرعامل است.

وی ادامه داد: اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در رسیدن به قدرت بازدارندگی امروز محقق است، با وجود این سیاست ما در منطقه سیاست جنگ نیست و ما ملت صلح طلبی هستیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان با بیان اینکه به کشورهای منطقه اعلام می کنیم آمادگی همکاری امنیتی و نظامی را با آنها داریم، ادامه داد: این بدترین شکل است که آمریکا، فرانسه و انگلیس از آن طرف دنیا می آیند اینجا و رزمایش انجام می دهند، ما باید بتوانیم از این ظرفیت در منطقه استفاده بیشتری کنیم و همکاری های امنیتی و نظامی را با کشورهای همسایه انجام دهیم.

بنابر این گزارش حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در سخنان کوتاهی گفت: مسئولیت، شخصیت، منش و کردار ما بیانگر نظام اسلامی باشد، چون هر خطایی از ما سر بزند، پای نظام اسلامی نوشته می شود.

مظفر ادامه داد: آقای طلایی نیک فردی بسیار توانمند و خودجوش بود که برای او در این سمت جدید آرزوی موفقیت می کنم.